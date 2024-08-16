政院承認北部電力不足 張善政：錯誤能源政策須檢討

卓內閣多次重申台灣2030年前不缺電，但台電董事長曾文生宣布，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，遭質疑是差別待遇，也與不缺電的說法大相逕庭。行政院昨坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度，桃園市長張善政今天出席活動時指出，過去8年錯誤能源政策需要檢討、編列數千億的電網建設成效不彰。

張善政說，行政說北部用電有200億度的缺口，這顯示過去8年錯誤的能源政策今天終於露出真相，怎麼可能換了一個總統，從原來不缺電變成缺電？顯然是過去的能源政策需要檢討，政府有責任讓所有的民眾、產業不管到哪裡去，只要他們認為是最好的發展地點，就應該有充分的電源可以供應。

針對政院發言人指出是台中市長盧秀燕不願「中電北送」一事，張善政認為，北部缺電南電北送、中電北送，這些都需要靠電網，過去幾年中央投資幾千億的預算進行電網的強化，重點是這些錢究竟花到哪裡去？中央應該要去檢討電網建設的錢到底花在哪，為什麼沒有發揮強化電網的功用。