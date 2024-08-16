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群益證舉辦供應商永續倡議大會 聚焦淨零減碳及多元開放職場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券董事長周秀真(右)、總經理李文柱(左)與群益供應商共同簽名，宣示執行倡議主題「淨零減碳永續未來、多元開放職場環境」的決心。 (群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券董事長周秀真(右)、總經理李文柱(左)與群益供應商共同簽名，宣示執行倡議主題「淨零減碳永續未來、多元開放職場環境」的決心。 (群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券（6005）為響應聯合國永續發展目標(SDGs)，8月16日攜手合作往來供應商舉辦首屆供應商大會-永續與SDGs倡議大會，並以「淨零減碳永續未來、多元開放職場環境」為倡議主題，引領全體供應商共同響應。會中並由董事長周秀真及總經理李文柱，共同頒發感謝狀予各出席代表，感謝供應商夥伴共同作出永續承諾。亦特別邀請資策會陳兆琦博士與全體供應商夥伴分享企業節能減碳策略與行動，共同朝向淨零排放及永續經營目標邁進。

群益金鼎證券鑒於SDGs永續發展是全人類共同的負擔和目標，為善盡地球的永續發展盡一分心力，近年來戮力推動各項永續作為，藉著這次大會將各項永續作為實績影片提供予供應商夥伴分享，以傳達永續發展的理念；另外這次大會亦特別邀請財團法人資訊工業策進會陳兆琦，以「落實節能減碳、共創永續未來」為主題，與全體供應商夥伴分享企業節能減碳策略與行動，共同朝向淨零排放及永續經營目標邁進。

群益金鼎證券近年來戮力推動的各項永續作為，例如，溫室氣體盤查、低碳策略與行動方案、能源管理機制、綠色採購、開戶交易對帳數位化綠色轉型、生態環境保護、公益慈善活動、制定人權政策等等，各項永續作為成效斐然。於經營策略規劃的同時，亦考慮對社會責任和自然環境所負之責任，持續關心國內外環境保護、社會關懷等議題及發展趨勢，宣導並落實讓永續成為全體同仁的DNA，進一步形塑出公司推動永續發展的文化。

另外為實現多元、開放、職場環境，群益金鼎證券致力於維護員工尊嚴與平等的工作環境，不因員工的性別、宗教、種族、國籍或政治傾向影響等為由，而有差別待遇或任何形式的歧視，並禁止強迫勞動、僱用童工及性騷擾等任何違反人權的行為，同時定期檢視員工福利、職場健康/安全、訓練發展、勞工權益、工時、身心障礙友善等政策落實情形，適時調整公司內部管理措施，以持續邁向永續發展目標共創更為美好的永續未來。

群益金鼎證券舉辦供應商永續倡議大會，聚焦淨零減碳及多元開放職場。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券舉辦供應商永續倡議大會，聚焦淨零減碳及多元開放職場。(群益金鼎證券/提供)

減碳 群益 職場

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