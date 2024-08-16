快訊

巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生什麼事」 1分鐘後墜毀

認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

數百粉絲湧進…新北奧運選手簽名會長達4小時挨轟 侯友宜回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／政院坦言北部電力不足 侯友宜：正視多元能源配比方式

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往視察五股觀音坑溪橋重建工程後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今前往視察五股觀音坑溪橋重建工程後受訪。記者江婉儀／攝影

行政院昨天坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度。新北市長侯友宜今前往視察五股觀音坑溪橋重建工程後受訪，侯友宜表示，缺電這個議題也不是今天發生的，講很多年了，那政府面對缺電問題，這麼多年來都沒有想要去解決，他們也提出了很多多元能源的配比方式，這才是一勞永逸的方法。

侯友宜表示，目前面臨缺電，希望中央跟地方大家一起共同面對，但是中央一定要正視、真的好好去用多元能源的配比方式，來告訴全國人民，什麼能源配比多少，未來是什麼狀況才不會缺電，一定要說清楚，不然人民都搞不清楚。只知道說北部缺電、中部不送電，到底事實是怎麼樣，中央地方一起合作，面對缺電問題政府要拿出魄力盡快來解決。

媒體追問，關於能源配比部分，是否意味政府需要來重啟核電。侯友宜表示，新北市有3座核電廠、1座火力發電，這麼多的設備設施在這裡，再說新北也缺電，所以在能源配比的過程當中，只要安全無虞，核廢料可以妥善處理，尤其新北市有核電廠，如何確保大家都可以安心、安全，面對的事情，政府就要拿出方法來解決這個議題。

侯友宜 核電廠 缺電

延伸閱讀

化身「頭號粉絲」邀林郁婷簽名 侯友宜：金牌凝聚國家

春秋墓園坍方33墓全毀 侯友宜：追究業者責任

政院承認北部缺電 侯友宜：缺電廠商怎麼扎根？

李利貞接新北新聞局長 劉和然：有奧運金牌林郁婷精神

相關新聞

台美簽署生質燃料備忘錄 為台灣交通減碳添助力

中油與美國穀物協會16日舉辦「台美永續淨零研討會」針對生質酒精減碳應用有著諸多討論。行政院秘書長龔明鑫出席致詞時提到，運...

影／政院坦言北部電力不足 侯友宜：正視多元能源配比方式

行政院昨天坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度。新北市長侯友宜今前往視察五股觀音坑溪橋重建工程後受訪，侯友宜...

政院承認北部電力不足 張善政：錯誤能源政策須檢討

卓內閣多次重申台灣2030年前不缺電，但台電董事長曾文生宣布，不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心，遭質疑是差別待...

北部缺電說引發反彈 林岱樺：高雄是資料中心首選

台電宣布，不供電給桃園以北用電量超過五ＭＷ的數據中心。北部電力不足影響AI等高科技產業發展，立委林岱樺表示，她支持行政院...

TikTok演算法大解密 關鍵在於用「數學」標註喜好影片

近年來陸續有些國家對於該不該禁TikTok展開爭辯，但使用者一次又一次的力挺，讓人見識到TikTok的魅力。甚至讓業界戲稱，TikTok演算法強大，比美國人自己都還要了解美國人。TikTok演算法有什麼樣的魔力？為什麼可以這麼強大？ 面對聯合報數位版記者的提問，TikTok說，其實，演算法設計的背後，也沒有太高深莫測的學問，只有一個字，那就是「Math（數學）」。

台灣上市櫃公司協會理事長 信義房屋周俊吉當選

台灣上市櫃公司協會第5屆第一次會員大會暨東方領袖講座於8月15日舉行，信義企業集團創辦人周俊吉正式當選新任理事長；會議上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。