影／政院坦言北部電力不足 侯友宜：正視多元能源配比方式

行政院昨天坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度。新北市長侯友宜今前往視察五股觀音坑溪橋重建工程後受訪，侯友宜表示，缺電這個議題也不是今天發生的，講很多年了，那政府面對缺電問題，這麼多年來都沒有想要去解決，他們也提出了很多多元能源的配比方式，這才是一勞永逸的方法。

侯友宜表示，目前面臨缺電，希望中央跟地方大家一起共同面對，但是中央一定要正視、真的好好去用多元能源的配比方式，來告訴全國人民，什麼能源配比多少，未來是什麼狀況才不會缺電，一定要說清楚，不然人民都搞不清楚。只知道說北部缺電、中部不送電，到底事實是怎麼樣，中央地方一起合作，面對缺電問題政府要拿出魄力盡快來解決。

媒體追問，關於能源配比部分，是否意味政府需要來重啟核電。侯友宜表示，新北市有3座核電廠、1座火力發電，這麼多的設備設施在這裡，再說新北也缺電，所以在能源配比的過程當中，只要安全無虞，核廢料可以妥善處理，尤其新北市有核電廠，如何確保大家都可以安心、安全，面對的事情，政府就要拿出方法來解決這個議題。