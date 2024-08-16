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北部缺電說引發反彈 林岱樺：高雄是資料中心首選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺表示，高雄是國際企業設立資料中心的首選。記者徐白櫻／翻攝
立委林岱樺表示，高雄是國際企業設立資料中心的首選。記者徐白櫻／翻攝

台電宣布，不供電給桃園以北用電量超過五ＭＷ的數據中心。北部電力不足影響AI等高科技產業發展，立委林岱樺表示，她支持行政院的立場，產業布局應與能源政策相互配合；高雄絕對是國際企業設立資料中心的首選城市。

台電董事長曾文生宣布，不供電給桃園以北用電量五ＭＷ以上的數據中心；行政院發言人陳世凱也坦承，北部現在確實存在電力不足的問題。蔣萬安、侯友宜及張善政等藍營首長要求中央正視缺電問題。

爭取高雄市長提名的民進黨立委林岱樺關心高科技產業發展，今早陪同市長陳其邁出席微軟高雄場亞太技術年會。針對近日的供電爭議，她表示，「油從高雄進、電從高雄來」，在南電北送之前，應該將高科技產業留在高雄。高雄除了能夠提供穩定的電力、還有完整的產業生態及合理的園區規畫，高雄絕對是國際企業設立資料中心的首選城市。

林岱樺解釋，現階段都是南電北送或中電北送，以國際現有情況來看，大型資料中心都設在發電廠旁邊，如此可以擁有足夠電力供應，避免電力饋線拉太長，高雄電力充足，而且產業園區生態鏈完整，AI資訊中心應該留在高雄。

供電 林岱樺

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