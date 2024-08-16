中油雙平穩機制運作 下週汽油估漲3角、柴油降4角

近年來陸續有些國家對於該不該禁TikTok展開爭辯，但使用者一次又一次的力挺，讓人見識到TikTok的魅力。甚至讓業界戲稱，TikTok演算法強大，比美國人自己都還要了解美國人。TikTok演算法有什麼樣的魔力？為什麼可以這麼強大？ 面對聯合報數位版記者的提問，TikTok說，其實，演算法設計的背後，也沒有太高深莫測的學問，只有一個字，那就是「Math（數學）」。

2024-08-16 11:01