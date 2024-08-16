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中油雙平穩機制運作 下週汽油估漲3角、柴油降4角

中央社／ 台北16日電

中東地緣政治轉趨緊繃，推升國際油價。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估19日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.3元，柴油調降0.4元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升估升至31.7元。

依照預測，92無鉛汽油每公升30.2元，95無鉛汽油每公升31.7元，98無鉛汽油每公升33.7元，超級柴油每公升為27.9元。

中東地緣政治轉趨緊繃，市場擔心影響原油供應，國際油價走升。根據中油浮動油價公式，累算至8月15日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶80.42美元，較上週76.62美元上漲3.8美元；新台幣兌美元匯率為32.384元，較上週32.608元升值0.224元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1.3元，柴油每公升調漲1.7元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估19日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.3元，柴油調降0.4元。

國際油價 新台幣

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