台美簽署生質燃料備忘錄 為台灣交通減碳添助力

中油與美國穀物協會16日舉辦「台美永續淨零研討會」針對生質酒精減碳應用有著諸多討論。行政院秘書長龔明鑫出席致詞時提到，運具的減碳相當重要，因此在替代能源上的發展也應該逐漸受到關注，希望未來能擴大推廣生質酒精在台運用規劃，並期望能在2030年達到10％。

2050淨零排放已成為全球趨勢，為此目標台灣也已訂出相關的淨零路徑，在淨零的上也需要更多元的方式來達成，其中能源燃料上的發展也備受關注，台灣中油董事長李順欽與美國穀物協會副總裁Cary Sifferath也在今日簽署「生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄」，盼能為台美之間的生質能源合作翻開新頁，並雙方也承諾未來不僅會共享在生質燃料減碳的技術、研究、調查、數據，也將積極辦理工作坊、座談會、技術培訓、考察、試驗計劃等合作活動，為台灣交通燃料的能源轉型，發展生質酒精汽油、永續航空燃料的理論與實踐，打下扎實基礎。

龔明鑫指出，我國已經宣示2050要朝向淨零碳排，在淨零的過程中，最重要的就是在運具減碳部分，雖然目前陸地上的運具可以利用電動化來降低碳排，但也並不是所有運具都可朝向電動化的發展，像是海運及空運就有困難，因此在油料方面就必須做出改變，因此，像是美國、巴西、英國等國家就很常見的利用生質酒精來降低碳排。

龔明鑫說，我國的生質酒精運用其實早已開始推廣，但普及率仍然不夠，目前只有在台北與高雄有示範計畫進行中，共計16個站點，接下來也會努力擴大辦理，未來也期望能慢慢增加有機燃料的添加，也期望能夠透過台美合作，讓台灣在有機燃料技術上能夠更加進步，希望目標能在2030年添加率可達10％。

李順欽指出，台灣中油申覆能源產業減碳重任，推動淨零轉型不遺餘力，以「優油、減碳、潔能」三大方針執行低碳綠能轉型策略，引領各項前瞻技術發展，涵蓋的領域包含智慧綠能、高值材料、循環經濟及生質油品等範疇。在交通運輸油品低碳化方面，包含在陸運酒精汽油、海運生質燃料油、空運永續航空燃料等將持續發展。