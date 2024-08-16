快訊

安比颱風將觸千葉！東京迪士尼提早閉園 羽田、成田機場750航班取消

袋鼠舞錯了嗎？霹靂舞澳洲國手被嘲笑，奧運比賽大論戰

獨／iPhone 15「入手甜甜價」搶優惠！這款便宜7710元 它1個月再降1700元

台美簽署生質燃料備忘錄 為台灣交通減碳添助力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中油與美國穀物協會今（16）日舉辦「台美永續淨零研討會」。（余弦妙攝）
中油與美國穀物協會今（16）日舉辦「台美永續淨零研討會」。（余弦妙攝）

中油與美國穀物協會16日舉辦「台美永續淨零研討會」針對生質酒精減碳應用有著諸多討論。行政院秘書長龔明鑫出席致詞時提到，運具的減碳相當重要，因此在替代能源上的發展也應該逐漸受到關注，希望未來能擴大推廣生質酒精在台運用規劃，並期望能在2030年達到10％。

2050淨零排放已成為全球趨勢，為此目標台灣也已訂出相關的淨零路徑，在淨零的上也需要更多元的方式來達成，其中能源燃料上的發展也備受關注，台灣中油董事長李順欽與美國穀物協會副總裁Cary Sifferath也在今日簽署「生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄」，盼能為台美之間的生質能源合作翻開新頁，並雙方也承諾未來不僅會共享在生質燃料減碳的技術、研究、調查、數據，也將積極辦理工作坊、座談會、技術培訓、考察、試驗計劃等合作活動，為台灣交通燃料的能源轉型，發展生質酒精汽油、永續航空燃料的理論與實踐，打下扎實基礎。

龔明鑫指出，我國已經宣示2050要朝向淨零碳排，在淨零的過程中，最重要的就是在運具減碳部分，雖然目前陸地上的運具可以利用電動化來降低碳排，但也並不是所有運具都可朝向電動化的發展，像是海運及空運就有困難，因此在油料方面就必須做出改變，因此，像是美國、巴西、英國等國家就很常見的利用生質酒精來降低碳排。

龔明鑫說，我國的生質酒精運用其實早已開始推廣，但普及率仍然不夠，目前只有在台北與高雄有示範計畫進行中，共計16個站點，接下來也會努力擴大辦理，未來也期望能慢慢增加有機燃料的添加，也期望能夠透過台美合作，讓台灣在有機燃料技術上能夠更加進步，希望目標能在2030年添加率可達10％。

李順欽指出，台灣中油申覆能源產業減碳重任，推動淨零轉型不遺餘力，以「優油、減碳、潔能」三大方針執行低碳綠能轉型策略，引領各項前瞻技術發展，涵蓋的領域包含智慧綠能、高值材料、循環經濟及生質油品等範疇。在交通運輸油品低碳化方面，包含在陸運酒精汽油、海運生質燃料油、空運永續航空燃料等將持續發展。

減碳 美國 酒精

延伸閱讀

國會改革法案大辯論 潘孟安：賴清德總統須為捍衛憲法挺身而出

凱米颱風災後復原 工程會開立公共設施災損專案

影／經發會首場會議 拍板兆元投資國家發展方案

全國技能競賽開幕啟動 卓榮泰為競賽揭開序幕

相關新聞

台美簽署生質燃料備忘錄 為台灣交通減碳添助力

中油與美國穀物協會16日舉辦「台美永續淨零研討會」針對生質酒精減碳應用有著諸多討論。行政院秘書長龔明鑫出席致詞時提到，運...

影／政院坦言北部電力不足 侯友宜：正視多元能源配比方式

行政院昨天坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度。新北市長侯友宜今前往視察五股觀音坑溪橋重建工程後受訪，侯友宜...

北部缺電說引發反彈 林岱樺：高雄是資料中心首選

台電宣布，不供電給桃園以北用電量超過五ＭＷ的數據中心。北部電力不足影響AI等高科技產業發展，立委林岱樺表示，她支持行政院...

TikTok演算法大解密 關鍵在於用「數學」標註喜好影片

近年來陸續有些國家對於該不該禁TikTok展開爭辯，但使用者一次又一次的力挺，讓人見識到TikTok的魅力。甚至讓業界戲稱，TikTok演算法強大，比美國人自己都還要了解美國人。TikTok演算法有什麼樣的魔力？為什麼可以這麼強大？ 面對聯合報數位版記者的提問，TikTok說，其實，演算法設計的背後，也沒有太高深莫測的學問，只有一個字，那就是「Math（數學）」。

台灣上市櫃公司協會理事長 信義房屋周俊吉當選

台灣上市櫃公司協會第5屆第一次會員大會暨東方領袖講座於8月15日舉行，信義企業集團創辦人周俊吉正式當選新任理事長；會議上...

中國經濟下滑拖累全球？台灣出口連紅 謝金河揭關卡在年底：山不轉路轉

去年總統大選前，很多媒體，專家學者有志一同都在說台灣出口表現14年最差，也有說台灣出口四小龍敬陪末座。郭董甚至以「經濟衰退，出口下滑，民不聊生」來形容台灣的經濟處境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。