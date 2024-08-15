慶豐富法說會／下半年推出環保及智能產品 營運穩健向上
居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）15日召開法說，總經理許竣然宣布，公司下半年將持續推出環保及智能窗簾等多項新產品，搶攻永續與智慧概念商機。而慶豐富上半年由虧轉盈，預期下半年營運將穩健向上。
目前已知，遙控式窗簾預計10月上市，12月擴增產品線；可利用手機APP遙控的智能控制式窗簾，也訂明年1月上市，智能窗簾占營收的比重，將由今年的3%，到明年增至5%。環保材質的永續窗簾預計下半年推出，明年占比將向上挑戰45%。
慶豐富上半年合併稅後純益1.84億元，較去年同期繳出虧轉盈佳績，每股稅後純益1.06元，並賺贏去年全年的0.6元。
慶豐富7月合併營收5.29億元，月增10.6%、年增15.1%，為歷年同期次高水準；累計前七月合併營收29.36億元、年增22.4%。
受惠Lowe’s、Walmart等主力客戶窗簾產品訂單出貨暢旺，加上線上電商客戶陸續推出促銷優惠活動，同步加大窗簾產品下單力道，挹注整體產能稼動率保持良好水準，帶動單月營收連續三個月正成長。
許竣然指出，公司上半年營運表現亮眼，主要受惠集團專注實體零售、電商與專業市場「全渠道」ODM業務拓展有成，尤其線上電商客戶訂單出貨貢獻明顯放大，上半年線上電商銷售年增達33.7%。
另外，既有實體零售客戶窗簾產品訂單拉貨保持熱絡，旗下新一代環保rPET百葉簾、鋁百葉簾等新品亦取得良好接單，均帶動業務銷售組合優化。慶豐富上半年毛利率達23%，較去年同期的18%增加5個百分點。
展望下半年，慶豐富維持審慎樂觀看法。主要看好實體零售、線上電商等客戶因應下半年美國年終消費旺季，加大祭出優惠活動促進銷售表現，有助於窗簾業務接單熱度延續，目前整體在手訂單能見度仍保持1至2個月水準。
此外，就家紡毛毯接單表現來看，下半年出貨有機會優於上半年，進一步增添集團營運銷售動能。
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