台灣離岸風電市場近期雜音不斷，西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思今天表示，國產化政策讓台灣達成現在發展樣貌，但不會是未來的解決方案，他期許國內供應鏈往海外發展，一旦具有價格競爭力，西門子歌美颯在台灣也能有更多合作夥伴。

西門子歌美颯今天舉行台中機艙新廠開幕暨產線啟動典禮，倪邇思（Niels Steenberg）接受媒體訪問表示，台中機艙新廠主要服務台灣、日本、韓國市場；他分析，雖然目前台灣居領先地位，但若以2028年風機安裝量來看，預期3個市場規模相當，各為1.5GW。

台中機艙新廠目前正為海龍離岸風電計畫生產14MW風機機艙，倪邇思坦言，海龍案完成後，區塊開發階段訂單尚未確定，這也是西門子歌美颯需在台灣以外尋找其他市場的原因，「就像水下基礎一樣，要3條腿（台灣、日本、韓國3市場）才夠穩固」。

業界認為國產化政策成本壓力，影響區塊開發3-1期風場CPPA談判與融資進程。被問及對國產化政策看法，倪邇思表示，當初確實因國產化要求，才投資興建台中機艙廠，但也意識到，光靠國產化不可能讓工廠持續生存下去，原因是台灣市場有太多不確定性，且市場規模相對小，所以才強調「全球化」重要性。

他指出，目前台灣有8家工廠完全是為離岸風電打造，「他們也需要3條腿才能穩健經營下去」。

倪邇思不諱言，台灣市場成長稍微停滯，他認為，國產化政策讓台灣達成現在發展，但這不會是未來的解決方案，況且台灣是出口國，期許8家工廠也能往國外走，當價格有競爭力、成本下降，西門子歌美颯在台灣也能打造更多合作夥伴。

針對歐洲、台灣製造風機成本差異，他表示，成本要下降到與國際競爭程度，取決於是要打造國產化風機、或者出口風機。若為後者，則可尋找符合成本效益的供應商，但未來若台灣供應商可提供好品質與成本競爭力的產品，也會選擇台灣供應商。

倪邇思補充，他個人當然希望提供出口風機的所有零組件均來自台灣供應商，但重點不在西門子歌美颯，而是在供應商本身。

至於是否擔憂中國風機進入韓國市場，他表示，中國競爭現象在全球皆有，而西門子歌美颯定位有4面向，價格是其一，也是中國競爭強項，其他包含創新科技、執行與風場實績豐富、客戶服務與風機管理，有信心在不同面向獲勝。