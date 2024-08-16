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蔣萬安籲中央 別因缺電犧牲產業發展

聯合報／ 記者葉德正楊正海王千豪／台北報導

行政院發言人陳世凱昨坦言「北部現在電力不足」，且北北基桃電力開發相對困難。新北市長侯友宜表示，新北市轄內有三座核電廠、一座火力發電廠，還有很多半導體等廠商，不缺電是基本需求，希望中央執政不要分大小眼。台北市長蔣萬安也說，不希望中央的規畫犧牲產業發展。

新北市府昨中元普度，侯友宜每年都會用國民零食乖乖祭拜好兄弟，他昨在乖乖外包裝上寫上「不缺電」、「招商、建設、願景攏實現」等語。他說，人民最基本的需要就是不欠電，不缺電是政府要面對的課題。

侯友宜指出，新北市轄內有三座核電廠，還有一座火力發電廠，「這麼多重要的發電設施在此，你跟我說新北市缺電」，讓新北很多廠商，尤其半導體業者如艾司摩爾，要他們怎麼深耕新北？他說，不缺電是基本需求，也是產業扎根的基礎，尤其對北部更為重要，他也呼籲中央執政不可以分大小眼。

台電董事長曾文生日前指為減緩輸電瓶頸，桃園以北地區不再核准供電五MW以上的AI資料中心，引發藍營及桃園市長張善政不滿開砲。蔣萬安昨說，穩定供電是產業發展的基礎，中央應要很務實面對國家整體能源政策，絕對不要為解決缺電問題，而犧牲產業發展及國家整體競爭力。

蔣萬安說，北市不管內科、南軟及北士科，包括許多國外廠商企業總部、研發中心，或生技園區、智慧醫療等，都非常需要充足的電力供電。

國民黨主席朱立倫表示，政府好好嚴肅面對缺電現實，民進黨不用再拗，也不用為了面子問題，大家直接共同面對缺電問題，且國際朋友不斷告訴他們，這牽涉到國家安全，民進黨如果還不能放下以前的意識形態或包袱，對台灣未來整個供電穩定或產業發展是很大的傷害。

侯友宜 蔣萬安

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