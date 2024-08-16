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談能源規劃／台電董座曾文生：重啟核能須理性討論

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台電董事長曾文生昨（15）日表示，台電需要的是能源政策的總體規劃，無論核能還是再生能源，都需要整合到整體供電系統中。如果社會選擇的是「減法」，即排除某些能源選項，供電穩定性可能面臨更多挑戰；如果選擇「加法」，增加多樣化能源供應，對供電穩定的保障就會更強。

外界關切核電重啟議題，曾文生表示，台電目前遵循法律框架，根據現行法規操作，關於未來技術的發展及核能的可能性，需要理性討論，社會要找到共識。

他並表示，政府今年撥補台電千億元，台電財務今年有機會達到損益兩平，累虧不再增加；明年千億撥補則是穩定台電財務結構，確保電力基礎建設、電網建設的順利推進。

曾文生昨日接受網路節目專訪時作上述表示。經濟部將在9月召開電價費率審議會，決定10月電價是否調漲。曾文生說，台電會在電價費率審議會提出客觀數據，包括調整幅度、影響收入等，模擬可能的情境，但電價決定仍由審議會決定。

曾文生表示，電價調整對民生物價影響大，因為零售物價推升後要回落並不容易，電價對整體經濟會有一定程度影響，因此會審慎應對。此外，政院明年1,000億元補貼預算正是為了穩定台電的財務結構，確保電力基礎建設的順利推進。

談到核能，曾文生表示，台電目前根據現行法規操作，關於未來技術發展及核能的可能性，需要理性討論，尤其是考慮到台灣的地質條件，如地震帶和斷層線附近設置核能設施時，可能會引發更多爭議，應讓社會各界坐下來討論、找到共識。

台電 曾文生 電價

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