機械公會：用AI加值工具機

國家發展計畫宣示翻轉弱勢工具機產業，增加1.5倍產值，台灣機械公會理事長莊大立昨（15）日表示，如何利用台灣優勢的AI為工具機產業加值，值得政府與業界深思，也是未來發展趨勢，公會先前已向政府提出六大建言。

機械公會建言包含：一，支持產業深化技術與產品研發創新；二，建構高效能產學研協同合作網絡；三，協助產業人才延攬與培育；四，國產機械設備方案導入補助；五，協助業界強化國際市場行銷；六，強化營運及金融財政支持措施。

工具機產業面臨挑戰，財政部昨日發布統計，受到國際情勢轉變，及國內電子資通產品外銷高速擴張之排擠，我國機械出口占總出口比重由2013年6.8％下滑至2023年5.6％，其中以往居主力地位的金屬加工工具機出口值更從36億美元降至26億美元。

政府計畫翻轉工具機產業，莊大立表示，高階工具機面臨日圓超貶，過去價差競爭優勢不再，中低階產品又面臨中國大陸及韓國「倒貨」低價競爭，雙面夾殺下，經營環境嚴峻。他認為，利用AI智慧化設備來提高生產能效，已成工具機及機械產業的重要商機與利基。