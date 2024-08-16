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政院：北部確實電力不足 呼籲地方配合中央開發

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
北部電力供應長期仰賴南電北送。圖／聯合報系資料照片
北部電力供應長期仰賴南電北送。圖／聯合報系資料照片

北部電力供應長期仰賴南電北送，行政院發言人陳世凱昨（15）日指出，北部確實電力不足，因為北北基桃電力開發相對困難，以2023年為例，北部電力供需差距達200億度，呼籲地方配合中央電力開發。

陳世凱強調，從全台角度來看供電充足，但若從區域角度來觀察，北部電力不足，「南電北送」或「中電北送」是目前事實，政府會積極在北部努力開發電源、建設電網。

北部供電瓶頸 圖／經濟日報提供
北部供電瓶頸 圖／經濟日報提供

台電董事長曾文生日前提出，桃園以北地區目前已不再核供5MW（百萬瓦）以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」，引發討論；桃園市長張善政日前表示，中央宣示台灣不缺電，台電卻以北部供電不足為由，不再核供北部大型資料中心電力，令人費解，此舉影響桃園發展，也影響全台供電規劃。

陳世凱昨日在行政院會後記者會指出，北北基桃整體北部電力開發相對困難，北部發電量少於用電量，以2023年為例，北部用電930億度，發電量750億度，供需之間的差距約200億度，要透過南電北送或中電北送。不過，送電過程會有電力耗損約6.4億度，換算電價約23億元。

陳世凱表示，政府會積極在北部努力開發電源、建設電網，目前規劃協和電廠更新計畫，會使電源開發更充足，包括第四天然氣接收站（四接），協和從燃油轉燃氣的過程，需要有四接，目前仍在環評階段；另外，還有國光二期、長生二期的電力開發，這些都是在北部電源的開發，希望能讓北部有充足用電。

陳世凱強調，電源開發除了中央努力外，也希望地方全力配合，在北部用電部分，尤其協和電廠攸關480萬人用電權利，對民生或產業需求息息相關，政府會努力推行，也希望地方全力配合和協助。

環境部長彭啓明昨天接受廣播專訪表示，核能除役是現有法規和國家政策的結果，各種多元和低碳能源當然愈多愈好。

供電

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