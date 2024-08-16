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國發會：傳產再造基金 年底成立

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

國發會主委劉鏡清昨（15）日表示，今年底前將提出「傳統產業再造計畫」，透過國發基金的導入，成立約30億元規模的基金，投資需要轉型的企業及ROE（股東權益報酬率）偏低上市櫃公司。

國發會昨日在行政院會報告未來四年國家發展計畫，2027年起新創投資金額每年將達1,500億元。此外國發基金未來投資，不只要出錢，也要出人，投入協助改善公司體質。

劉鏡清表示，國發基金過去雖有產業創新轉型基金，但他發現此做法也存在問題，上市櫃公司多半有能力「找錢」，往往是在已「走投無路」情況下才找上國發基金，國發基金即便投資，也不見得會讓情況好轉。

劉鏡清說，現在將要推動另種作法，借重民間力量，請具有社會影響力的業界大老幫忙，例如台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦來投入計畫，並合組產業再造基金，遇到體質不佳的公司時，基金入股協助管理、改善問題。

劉鏡清透露，預計初步規模為30億元，已有不少企業大老響應、願意嘗試幫助傳產轉型，像是研華共同創辦人何春盛、前富邦媒董事長林啟峰均有意合作。不過目前這個基金也仍須經過國發基金三段審議，且先前投標必須過半的門檻已拉高至三分之二。

國發會提出的國家發展計畫中提到，希望未來能翻轉弱勢產業，將會透過導入國發基金投資，成立傳統產業再造基金。

國發基金 國發會

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