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國發會提發展計畫：人均GDP目標要穩定超韓
國發會昨（15）日提出未來四年國家發展計畫，希望明年起台灣人均GDP超越南韓，持續擴大與日、韓差距，並於2027年突破4萬美元。
國發會主委劉鏡清表示，除希望台灣人均GDP穩定超越日韓外，也希望超越以色列，並笑稱「這是我個人的夢想」。據了解，以色列人均GDP約在5萬美元左右。
劉鏡清表示，對於人均GDP目標，除了要超越日、韓外，更要穩定拉大台灣與日韓的差距，我國近年的經濟表現算是相當穩健，訂下的總經目標並非誇大，若以經濟成長率來看，今年預估經濟成長率3.9%，是過去十年來第二好，四年目標抓3%上下，是依照過去十年數字務實推估。
至於超越日韓之後的下個目標，劉鏡清表示，他的個人夢想，就是希望台灣未來人均GDP能夠超越以色列。
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