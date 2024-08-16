五大信賴產業 產值拚9兆 政院通過計畫四年要增1.5倍

行政院會昨（15）日通過未來四年國家發展計畫，訂下人均GDP突破4萬美元等目標，並希望力拚五大信賴產業產值合計達近9兆元；此外也點名工具機、數位服務業等弱勢產業，產值要在四年內增加1.5倍。

行政院長卓榮泰指出，為落實賴總統治國理念，國發會與各部會擬定未來四年國家發展目標，將透過國家希望工程，邁向創新經濟、均衡台灣、包容成長願景，讓全民共享經濟成長果實。

未來四年國家發展計畫 圖／經濟日報提供

國發會表示，綜合考量國內外主客觀條件及情勢，以及政府積極性政策作為，設定2025至2028年經濟成長率2.8%至3.6%、每人GDP在2028年達到39,105至42,787美元、失業率3.2%至3.5%、核心消費者物價指數（CPI）年增率平均在2%以下等四大總體經濟目標。

在產業部分，將持續發展五大信賴產業。半導體業目前產值約5.1兆元，目標新增產值2兆6,578億元，合計將達7.7兆元；AI產值目標2026年突破兆元；安控資安產值突破1,300億元；衛星通訊產值300億元；軍工無人機產值300億元。五大產業目標產值合計近9兆元。

另外，對於新創投資金額，自2027年起每年將達1,500億元；為均衡台灣，也將翻轉弱勢產業，至少三產業達到產值增加1.5倍，目前點名工具機、數位服務，另外一項產業未來會再持續盤點。

人才方面，希望培育AI等人文數位人才及STEM跨領域人才，達到逾45萬人次。

除訂下總經目標外，國發會也提出社會、經濟、環境等重要指標，例如，針對淨零目標，目前規劃溫室氣體淨排放量2030年較2005年減少23%至25%等，也納入國家發展計畫中。

另外觀察貧富差距指標，希望維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35，國發會副主委高仙桂表示，對於貧富差距問題，未來也會努力提升國人薪資，透過各種手段促使企業為民眾加薪。

此外，也希望四年長照服務涵蓋率達87%；直接興建社宅、包租代管及租屋補貼合計每年100萬戶等；及落實八年888計畫，讓三高病人80%進入照護、80%接受生活諮商、80%有效控制；0至3歲家外送托率達OECD國家標準36%。