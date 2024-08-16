西門子歌美颯風機 新廠投產

西門子歌美颯台中機艙新廠擴建工程在2023年底完工，昨（15）日投入生產，這是西門子歌美颯歐洲之外首座製造最新型14MW風機的機艙供台灣離岸風場，同時將瞄準日本、南韓等亞太地區離岸風電商機。

昨天機艙新廠開幕暨產線啟動典禮，國內離岸風電開發商幾乎全到齊。西門子能源常務董事會成員、風力發電業務全球執行副總裁菲利普（Vinod Philip）表示，台灣海峽現正運轉的離岸風機中，有七成以上風機來自西門子歌美颯。

他表示，機艙新廠落實在地生產與組裝SG 14-222 DD離岸風機，風機裝置容量從8MW（百萬瓦）提升至14MW，SG 14-222 DD直驅式離岸風機是該公司商轉風機中最大型的機款，2023年在歐洲製造，今年首度在歐洲以外地區的台中製造生產。