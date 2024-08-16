上市櫃協會講座／彭金隆：爭取更多誘因留財

台灣上市櫃公司協會昨（15）日舉行第五屆第一次會員大會，並舉辦「東方領袖講座」，副總統蕭美琴與會，並邀請金管會主委彭金隆以「建立安全與發展並進的新金融市場」為題演講，他預告，金管會拋出打造的亞洲資產管理中心方案計畫，列入行政院經濟發展委員會（經發會）時程，等待開完顧問會議後，彙整顧問意見，預計9月對外說明整套亞洲資產管理中心計畫。

彭金隆指出，期望兩年做到法規鬆綁、政策宣示、突破結構、市場有感；四年有變，達到資產管理規模、人數與家數增加，市場有明顯變化；六年有成，得到國際認可肯定，將台灣打造成亞洲資產管理中心。

彭金隆說，這是上任後首次處女秀演講，他在監理上不是一張白紙，過去曾經在保險局工作11年，後續回學校任教，現在重返金管會看到許多老戰友。

他演講先以賴清德總統六大金融政見談起，首先是鬆綁法令，藉金融產業力量協助企業立足台灣、布局全球；第二、打造台灣成為亞洲資產管理中心；第三、金融科技發展中心；第四、永續金融典範；第五、普惠金融更完整，成安定社會力量；第六、強化金融業以及基礎設施安全。他說，因為認同賴總統的金融政見，才接任金管會主委。

彭金隆指出，金融業如果需要一個新方向與市場，政策會配合、市場會呼應，因為永續發展是金管會期許金融業要走的方向，他並以開車比喻「安全」與「發展」，開車必須要踩煞車才能發動汽車，這時是「安全」；開車還要加油前行，這就是「發展」。

金融業界關注的亞洲資產管理中心計畫，彭金隆直言，新加坡經驗無法複製，因台灣擁有多元產業，無法針對特定產業給予獨特稅負優惠、也缺乏語言優勢，但台灣有產業優勢、藏富於民、投資動能豐富等三大優勢。

針對打造具台灣特色亞洲資產管理中心，彭金隆規劃將「以留財為主、引資為輔」，在過去台灣擁有一定財富管理規模基石上急起直追，透過強化私人銀行、創投PE、家族辦公室、外國資產管理公司等多元化機構，鎖定高資產個人與家族、退休基金、本國法人、海外台商等目標客戶。他承諾，金管會將會跨部會協商，爭取更多誘因，讓台灣朝成為亞洲資產管理中心邁進。

昨天現場上市櫃公司領導階層相當關注金管會政策發展，期望金管會推動更多國銀前往海外設新據點，以及拋出希望稍微放鬆外匯管制，彭金隆回應，政策上是鼓勵國銀在海外申設據點，匯率尊重央行主導權。