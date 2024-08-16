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信義周俊吉 接任台灣上市櫃公司協會理事長
信義企業集團創辦人周俊吉昨（15）日獲選台灣上市櫃公司協會第五屆理事長；台灣上市櫃公司協會表示，周俊吉深耕企業倫理，曾獲全球最具道德企業獎，公司治理優良。周俊吉強調，任重而道遠，希望在大家共同努力下，推動台灣經濟持續發展。
周俊吉指出，台灣上市櫃公司協會匯集台灣股市20%以上產值的績優企業，肩負協助台灣社會持續進步的責任和義務；他先前沒有擔任過理監事的經驗，且所屬企業規模相對較小，能夠獲得會員青睞，備感榮幸。
周俊吉強調，未來一年的工作任重而道遠，希望在大家共同努力下，台灣社會能因協會的貢獻變更美好，期待與會員一起迎接挑戰，推動台灣經濟的持續發展。
周俊吉表示，信義房屋（9940）在照顧利害關係人方面投入大量精力，今年的公司治理評鑑，信義房屋已連續十年名列上市企業前5%，在環境、社會、公司治理面向上，都是房仲服務業第一，且持續引領產業前進，此次當選，特別感謝前幾屆理事長的努力，對台灣社會產生積極正面的影響力。台灣上市櫃公司協會表示，新任理事長曾獲全球最具道德企業獎，期許藉由他的永續相關經驗，帶領會務蒸蒸日上。
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