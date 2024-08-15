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台電：台灣總體不缺電 但不能長期依賴中南部送電

中央社／ 台北15日電
桃園以北資料中心5MW以上電力核供限制引發討論，台電表示，台灣總體不缺電，但北部不能長期依賴中南部送電，因此協和電廠更新改建計畫至關重要，懇請社會支持電廠及電網建設。圖／聯合報系資料照片
桃園以北資料中心5MW以上電力核供限制引發討論，台電表示，台灣總體不缺電，但北部不能長期依賴中南部送電，因此協和電廠更新改建計畫至關重要，懇請社會支持電廠及電網建設。圖／聯合報系資料照片

桃園以北資料中心5MW以上電力核供限制引發討論，台電表示，台灣總體不缺電，但北部不能長期依賴中南部送電，因此協和電廠更新改建計畫至關重要，懇請社會支持電廠及電網建設。

台電強調，北部只要多支持電力建設，台電就更能支持各地產業用電。

台電發布新聞稿表示，一向嚴肅面對北部電廠不足及電網瓶頸的問題。台電是以電力專業角度考量並參考國際經驗，才會引導高耗電的大型資料中心不過度集中於北部都會區。北部用電量大於發電量是客觀事實，去年北部用電量931億度，發電量750億度，用電比發電多了約200億度，全都要靠中南部送電挹注。

台電坦言，隨著北東電網內發電機組陸續除役，未來僅剩遠在花蓮的和平電廠來供應，然而，電力傳輸有其極限，長途傳輸也會增加耗損，持續依賴中南部送電並非長久之計。

台電強調，增加自主電源就近供應，充足電網及電力設施，是解決北部電力困境的唯一解方，協和電廠更新改建計畫對改善北東電網更至關重要。

台電表示，松湖變電所延宕多年，去年3月才在台北市長蔣萬安支持下獲建照，完工後將有充足電網把電力送進台北市東區；大潭電廠增建計畫也在桃園市政府支持下順利展開，未來將推動直供桃園工業區等地用電。

台電感謝地方首長對電力議題的關心，也期盼持續與地方政府合作，共同改善北部電力困境，支持產業促進地方繁榮。

台電 缺電 電廠

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