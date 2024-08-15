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Fed將降息 但各類債券投資機會不同

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
投資人高度期待美國聯準會（Fed）降息，美國債券基金已連續33周吸金。法人指出，各類債券都有投資機會，尤其是美國公債、抗通膨債、不動產抵押擔保債券（MBS）等債券的吸引力提升，但有些債券價格已不再便宜。美聯社
投資人高度期待美國聯準會（Fed）降息，美國債券基金已連續33周吸金。法人指出，各類債券都有投資機會，尤其是美國公債、抗通膨債、不動產抵押擔保債券（MBS）等債券的吸引力提升，但有些債券價格已不再便宜。美聯社

投資人高度期待美國聯準會（Fed）降息，美國債券基金已連續33周吸金。法人指出，各類債券都有投資機會，尤其是美國公債、抗通膨債、不動產抵押擔保債券（MBS）等債券的吸引力提升，但有些債券價格已不再便宜。

EPFR統計，截至8月9日為止，整體債券基金已連續33周享有資金淨流入，當周吸金100.3億美元。其中，以美國債券基金最受歡迎，同樣是連續33周吸金，當周吸金67.3億美元；美國投資等級債基金則連14周吸金。

富達國際宏觀與戰略資產團隊目前預估，Fed將在9月與12月各降息1碼（即0.25個百分點）。但若金融市場出現更大幅度的震盪，或是金融條件出現緊縮，也不排除Fed可能降息2碼。大型優質企業負債率及槓桿率都偏低，在市場逆風環境中能提供較佳的防禦。

債市樂觀預期Fed的降息幅度，推升價格大漲，美國公債殖利率急速下滑。不過，施羅德投資團隊的基本情境仍是軟著陸，機率為75%；硬著陸與不著陸的機率則分別是20%與5%。在債市激情過後，殖利率預估將進入整理區間。

施羅德投資團隊持續偏好MBS，認為是債息貢獻度的重要來源，不僅信用利差更具吸引力，且近期技術面也有支撐。機構MBS也是看好標的，預期在未來利率波動逐步下降時，機構MBS利差將收斂，產生資本利得。

瑞士百達資產管理認為，美國公債目前基本符合百達的公允價值估計，投資價值高於其他成熟市場公債。另外，市場預期，川普當選總統將通過更多的財政政策來減稅，進而導致通貨膨脹上升。投資人如果擔心通膨上揚，可布局美國抗通膨債。

Fed 債券 美國公債

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