歐洲區外首座新型大風機機艙廠在台中 西門子歌美颯啟動14MW風機產線

台灣離岸風電即將展開新頁，西門子歌美颯台中機艙新廠擴建工程在去年底（2023年）完工，15日正式宣布投入生產，製造最新型14MW風機的機艙供台灣離岸風場使用。

西門子能源常務董事會成員、風力發電業務全球執行副總裁菲利普（Vinod Philip），在接手西門子歌美颯風電業務後首次出訪亞太，他表示，台中機艙廠是西門子歌美颯對亞太地區承諾的最佳見證。截至今天，台灣海峽現正運轉的離岸風機中，有七成以上的風機來自西門子歌美颯。非常期待擴建後的台中機艙廠將提供14MW 風機支持海龍離岸風電計畫。

他表示，台中機艙廠於2022年進入改裝擴廠階段，並調整產線生產最新型風機，從原先組裝SG 8.0-167 DD，到現在落實在地生產與組裝 SG 14-222 DD 離岸風機，同時風機裝置容量將從8MW提升至14MW，從現在開始穩定提供足夠產能給台灣以及亞太風場使用。預計到2026年底，該工廠雇用人數將達300人預定目標。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思（Niels Steenberg）指出，今天對西門子歌美颯以及台灣的離岸風電產業來說，皆是意義非凡的里程碑。台中機艙新廠房的正式啟用，彰顯西門子歌美颯持續對在地製造、技術移轉以及人才培育的堅定承諾。這座廠房不僅為能源轉型奠定重要基礎，並助台灣成為亞太區離岸風電產業的樞紐。

他表示，為了滿足生產最新型風機，西門子歌美颯總共有35位台灣菁英遠赴歐洲，其中包含 20 位機艙技師以及 15 位管理階層、後勤人員，分別在丹麥與德國進行三個月及一年的紮實訓練，透過導師學徒制將技術傳承，同時參與生產西門子歌美颯現生產的各型號風機，並且投入SG 14-222 DD 原型機量產製成技術優化，讓相關技術確實移轉至台灣風電市場。此外，西門子歌美颯提供在職專業課程培訓，包含手工具訓練、電纜訓練、螺帽旋緊訓練、防護警告訓練、墜落防護、環安衛課程、廢棄物處理、液壓(高壓)設備操作等，達到生產過程的環安衛要求，同時確保生產品質一致。

西門子歌美颯台中機艙廠目前生產的SG 14-222 DD 直驅式離岸風機，是公司商轉風機中最大型的機款，2023年在歐洲開始製造後，今年首度在歐洲以外地區製造生產。SG 14-222 DD風機葉片運轉直徑達222公尺，全機高度超過240公尺，高度等同於台北車站新光人壽大樓，未來隨著各風場建設後，未來會有更多大型風機矗立於台灣海峽當中。

首先應用新型風機的是海龍離岸風電計畫，由三井物產、北陸能源、Gentari共同投資，海龍2A、海龍2B、海龍3號風場都會使用西門子歌美颯風機，總計有73支風機，累計風場裝置容量達1,022MW，風場建置完成後將是亞太區最大型風場。

海龍計畫執行長柯廷灝表示，隨著海龍計畫融資到位並進入離岸工程建置階段，已陸續完成多項重要離岸工程，包括海龍2號風場海上變電站安裝、3號風場的海上變電站水下基礎安裝，以及截至今日36支水下基礎基樁打樁作業等。今日西門子歌美颯新廠機艙產線啟用，為本計畫另一項重要的里程碑。海龍計畫擬明年第二季展開風機安裝，預計年底完成2號風場建置，2026年將完成3號風場建置，有信心如期如質完成風場建置，並落實最高環安衛標準，確保工程安全進行。