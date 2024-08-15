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球訓中心受政策挑戰…都發局蓋社會住宅 竟強碰土銀清潭行訓所

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
奧運羽球金牌王齊麟（左）的新搭檔邱相榤（右）也代表獻花。受訪時王齊麟表示邱相榤身高190公分，是悶騷型的，笑說他應該不太敢打他屁股，逗得現場笑聲不斷。記者蘇健忠／攝影
奧運羽球金牌王齊麟（左）的新搭檔邱相榤（右）也代表獻花。受訪時王齊麟表示邱相榤身高190公分，是悶騷型的，笑說他應該不太敢打他屁股，逗得現場笑聲不斷。記者蘇健忠／攝影

巴黎奧運金牌得主王齊麟此次拿下金牌，也為土銀爭光，但卻沒想到，土銀位於新店清潭的土銀行訓所，也是球員訓練中心，現在卻受到都發局的社會住宅政策挑戰，原來都發局希望徵用土銀在新店這座球館土地，但由於都發局未能蓋好新球館，土銀也不敢自己先蓋新的，已成為土銀擴張球館空間的阻礙。

土銀已向都發局交涉，表明不可能停止訓練，因此建議都發局要先蓋好球館，土銀再把新店這塊地交出來，但都發局蓋球館的進度一直在拖延，現在也使土銀立場為難。總統賴清德先前也希望能擴增球隊規模及球員人數，因此，更多的宿舍及設備勢在必行，此時在徵收土地上，卻碰到來自政府要徵收社會住宅用地的挑戰。

對此土銀董事長何英明指出，王齊麟也很關心這個問題，他也向王表示，目前應變作法，是將新店現有的其他建築物，能改的，就先改給他們使用，先變更為可運動設施；何英明也表示，球員也要有放置私人物品的空間，要有好的衛浴設備，尤其球員打球很花體力，要有更多重訓的設施。

清潭行訓所，可說是土銀球隊的大本營，也是土銀球員們生活起居的所在地，空間寬敞、方便停車等，也使土銀建議都發局把新球館直接蓋在行訓所旁。土銀所編列的5800萬元專案預算，除了營養費、特別營養費，還包括出國參賽的機票、住宿這些，要為球員累積積分以帶來更多出賽的機會。

土銀 社會住宅

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