產官學研攜手在一起 台未盟推動2050淨零排放與ESG綠能轉型

為推動2050淨零排放目標，並深化企業對碳排放及未來發展的理解，台灣未來願景數位永續聯盟（台未盟）於8月13日主辦了「從願景到實踐：產業如何接軌國家政策實現2050淨零排放目標」論壇，由在一起永續科技股份有限公司（在一起）承辦，活動於國立台北商業大學舉行。

此次論壇聚集了來自政府及產業界的多方代表，包括行政院能源及減碳辦公室、內政部建築研究所、數位發展部民主網絡司、交通部運輸研究所、經濟部能源署、環境部氣候變遷署等機構，分享最新的國家淨零排放政策。此外，產業代表如中鼎集團、台塑企業及在一起永續也交流了各自的永續轉型經驗。

台未盟理事長邱琳濱強調，實現淨零排放目標需要產官學研共同合作，台未盟作為政府與業界的橋樑，將繼續舉辦三場跨產業與跨領域的交流活動。此次論壇圍繞「台灣淨零建築的趨勢與挑戰」及「中小企業接軌國際碳權、ESG認證的綜合解決方案」兩大主題，旨在支持政府政策的實施。

圖左至右下午場專題演講嘉賓合影在一起董事長薛煒立、經濟部能源署節能發展及管理組組長高淑芳、台未盟理事長邱琳濱、交通部運研所副所長蘇振維、環境部氣候變遷署淨零推動組簡任副組長劉玲娥。

經濟部能源署節能發展及管理組組長高淑芳在論壇中強調，提升能效與節能是實現淨零排放的關鍵起手式。全球已有147個國家和272個城市宣示2050年淨零排放目標，佔全球碳排放量的80%和GDP的92%，顯示淨零排放已成為全球趨勢。高淑芳指出，提升能效與節能不僅能減少碳排放，還能降低對進口能源的依賴，並且成本較低，有助於提升國家應對國際能源價格波動的能力。

他介紹了臺灣的2050淨零排放路徑與策略，包括十二大關鍵戰略，並強調節能是其中的重要組成部分。此外，他也提到ESCO（節能服務公司）的角色，呼籲企業和家庭積極參與節能計畫，透過提升能效與改變用能行為，共同實現淨零排放目標。

台未盟榮譽顧問、台達電永續長周志宏在致詞中指出，建築、交通、工業及電力四大領域對於實現2050淨零排放至關重要，企業應積極參與，以提升再生能源利用與能源效率來減輕電力系統負擔，推動社會的可持續發展。他呼籲企業立即行動，設定階段性目標，為2050淨零排放的實現貢獻力量。

圖台未盟榮譽顧問台達電永續長周志宏呼籲企業立即行動，設定階段性目標，為2050淨零排放的實現貢獻力量。

圖由右至左下午場論壇由在一起董事長薛煒立擔任引言主持，並邀請博士旺創新股份有限公司總經理黃啟誠、台灣英格爾國際認證股份有限公司董事長胡志祥、資誠聯合會計事務所副總經理李春勳、台灣營建研究院資訊科技組組長黃正翰及中華職訓教育創新發展學會秘書長古婉廷與談。

在「中小企業接軌國際碳權、ESG認證的綜合解決方案」的對談環節，由在一起永續科技董事長薛煒立主持，並邀請博士旺創新股份有限公司總經理黃啟誠、台灣英格爾國際認證股份有限公司董事長胡志祥、資誠聯合會計事務所副總經理李春勳、台灣營建研究院資訊科技組組長黃正翰及中華職訓教育創新發展學會秘書長古婉廷等專家，針對數位轉型、碳排放與碳權管理、工程管理及永續人才培育等議題進行深入探討。該對話引發了與會產業界的熱烈迴響與廣泛認可。

此次論壇台未盟不僅為產業界提供了實踐淨零排放與ESG目標的具體建議，還促進了企業與政府間的協同合作，共同邁向綠能與永續發展的未來。