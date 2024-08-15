快訊

震不停！17:33宜蘭近海再發生規模4.7地震 最大震度4級

宜蘭近海發生規模5.7地震…北市最大震度3級 北捷全線列車慢速行駛

10分鐘內連3震！宜蘭近海再發生規模4.5、4.3地震 最大震度4級

產官學研攜手在一起 台未盟推動2050淨零排放與ESG綠能轉型

聯合新聞網／ 台北訊
圖左至右：在一起董事長薛煒立、台塑企業資深副總黃溢銓、台達電永續長 周志宏、台未盟副理事長張博堯、內政部建築研究所主任秘書欒中丕、國立台北商業大學企業管理系系主任葉清江、交通部政務次長陳彥伯、台未盟理事長邱琳濱、財團法人中小企業信用保證基金董事長魏明谷、行政院能源及減碳辦公室主任吳明蕙、內政部建築研究所環境控制組組長羅時麒、中鼎集團永續長何麗嫺、財團法人台灣建築中心董事長崔懋森。
圖左至右：在一起董事長薛煒立、台塑企業資深副總黃溢銓、台達電永續長 周志宏、台未盟副理事長張博堯、內政部建築研究所主任秘書欒中丕、國立台北商業大學企業管理系系主任葉清江、交通部政務次長陳彥伯、台未盟理事長邱琳濱、財團法人中小企業信用保證基金董事長魏明谷、行政院能源及減碳辦公室主任吳明蕙、內政部建築研究所環境控制組組長羅時麒、中鼎集團永續長何麗嫺、財團法人台灣建築中心董事長崔懋森。

為推動2050淨零排放目標，並深化企業對碳排放及未來發展的理解，台灣未來願景數位永續聯盟（台未盟）於8月13日主辦了「從願景到實踐：產業如何接軌國家政策實現2050淨零排放目標」論壇，由在一起永續科技股份有限公司（在一起）承辦，活動於國立台北商業大學舉行。

此次論壇聚集了來自政府及產業界的多方代表，包括行政院能源及減碳辦公室、內政部建築研究所、數位發展部民主網絡司、交通部運輸研究所、經濟部能源署、環境部氣候變遷署等機構，分享最新的國家淨零排放政策。此外，產業代表如中鼎集團、台塑企業及在一起永續也交流了各自的永續轉型經驗。

台未盟理事長邱琳濱強調，實現淨零排放目標需要產官學研共同合作，台未盟作為政府與業界的橋樑，將繼續舉辦三場跨產業與跨領域的交流活動。此次論壇圍繞「台灣淨零建築的趨勢與挑戰」及「中小企業接軌國際碳權、ESG認證的綜合解決方案」兩大主題，旨在支持政府政策的實施。

圖左至右下午場專題演講嘉賓合影在一起董事長薛煒立、經濟部能源署節能發展及管理組組長高淑芳、台未盟理事長邱琳濱、交通部運研所副所長蘇振維、環境部氣候變遷署淨零推動組簡任副組長劉玲娥。
圖左至右下午場專題演講嘉賓合影在一起董事長薛煒立、經濟部能源署節能發展及管理組組長高淑芳、台未盟理事長邱琳濱、交通部運研所副所長蘇振維、環境部氣候變遷署淨零推動組簡任副組長劉玲娥。

經濟部能源署節能發展及管理組組長高淑芳在論壇中強調，提升能效與節能是實現淨零排放的關鍵起手式。全球已有147個國家和272個城市宣示2050年淨零排放目標，佔全球碳排放量的80%和GDP的92%，顯示淨零排放已成為全球趨勢。高淑芳指出，提升能效與節能不僅能減少碳排放，還能降低對進口能源的依賴，並且成本較低，有助於提升國家應對國際能源價格波動的能力。

他介紹了臺灣的2050淨零排放路徑與策略，包括十二大關鍵戰略，並強調節能是其中的重要組成部分。此外，他也提到ESCO（節能服務公司）的角色，呼籲企業和家庭積極參與節能計畫，透過提升能效與改變用能行為，共同實現淨零排放目標。

台未盟榮譽顧問、台達電永續長周志宏在致詞中指出，建築、交通、工業及電力四大領域對於實現2050淨零排放至關重要，企業應積極參與，以提升再生能源利用與能源效率來減輕電力系統負擔，推動社會的可持續發展。他呼籲企業立即行動，設定階段性目標，為2050淨零排放的實現貢獻力量。

圖台未盟榮譽顧問台達電永續長周志宏呼籲企業立即行動，設定階段性目標，為2050淨零排放的實現貢獻力量。
圖台未盟榮譽顧問台達電永續長周志宏呼籲企業立即行動，設定階段性目標，為2050淨零排放的實現貢獻力量。

圖由右至左下午場論壇由在一起董事長薛煒立擔任引言主持，並邀請博士旺創新股份有限公司總經理黃啟誠、台灣英格爾國際認證股份有限公司董事長胡志祥、資誠聯合會計事務所副總經理李春勳、台灣營建研究院資訊科技組組長黃正翰及中華職訓教育創新發展學會秘書長古婉廷與談。
圖由右至左下午場論壇由在一起董事長薛煒立擔任引言主持，並邀請博士旺創新股份有限公司總經理黃啟誠、台灣英格爾國際認證股份有限公司董事長胡志祥、資誠聯合會計事務所副總經理李春勳、台灣營建研究院資訊科技組組長黃正翰及中華職訓教育創新發展學會秘書長古婉廷與談。

在「中小企業接軌國際碳權、ESG認證的綜合解決方案」的對談環節，由在一起永續科技董事長薛煒立主持，並邀請博士旺創新股份有限公司總經理黃啟誠、台灣英格爾國際認證股份有限公司董事長胡志祥、資誠聯合會計事務所副總經理李春勳、台灣營建研究院資訊科技組組長黃正翰及中華職訓教育創新發展學會秘書長古婉廷等專家，針對數位轉型、碳排放與碳權管理、工程管理及永續人才培育等議題進行深入探討。該對話引發了與會產業界的熱烈迴響與廣泛認可。

此次論壇台未盟不僅為產業界提供了實踐淨零排放與ESG目標的具體建議，還促進了企業與政府間的協同合作，共同邁向綠能與永續發展的未來。

永續 淨零 碳排放 科技股 願景

相關新聞

國發計畫訂人均GDP破4萬美元 國發會：還要超越以色列

國發會提出國家發展計畫並獲行政院通過，對於未來人均GDP要突破4萬美元，國發會主委劉鏡清表示，動能要從經濟發展產生，今年...

以房養老可行嗎？設定抵押前「3件事」先想好：長壽會是福還是禍

你知道房子可以幫你養老嗎？以房養老又稱作逆向抵押貸款，簡單說就是將自己名下持有的房屋，設定抵押權給銀行，再由銀行「 按月給付 」每月付款給你，在借款期間內，你還是可以住在自己的房子，聽起來是不是很棒，但實際申辦的人少之又少，今天要跟大家分享，為什麼以房養老行不通。

衝刺高階新製程 台灣進口生產半導體機械居全球第2

近年國內半導體產業鏈崛起，財政部統計處今天表示，台灣生產半導體等機械在112年出口值達48億美元，較102年增加2.6倍...

球訓中心受政策挑戰…都發局蓋社會住宅 竟強碰土銀清潭行訓所

巴黎奧運金牌得主王齊麟此次拿下金牌，也為土銀爭光，但卻沒想到，土銀位於新店清潭的土銀行訓所，也是球員訓練中心，現在卻受到...

曾文生：今明年政府預算補貼台電 牽動電價調幅

台電董事長曾文生表示，國際能源價格、政府補貼牽動電價調整幅度，今年度台電若獲得千億補助，有機會達到損益兩平，明年政府也有...

國發會促成30億產業再造基金 企業大老助陣

國發會盼翻轉弱勢產業、達到均衡台灣的政策目的，國發會主委劉鏡清今天表示，已經與台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦聯繫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。