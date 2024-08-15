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曾文生：今明年政府預算補貼台電 牽動電價調幅

中央社／ 台北15日電
台電董事長曾文生表示，國際能源價格、政府補貼牽動電價調整幅度，今年度台電若獲得千億補助，有機會達到損益兩平，明年政府也有編列預算補助，加上電價調整對民生物價影響大，會審慎應對，最終由電價費率審議會決定。聯合報記者／林伯東 攝影
台電董事長曾文生表示，國際能源價格、政府補貼牽動電價調整幅度，今年度台電若獲得千億補助，有機會達到損益兩平，明年政府也有編列預算補助，加上電價調整對民生物價影響大，會審慎應對，最終由電價費率審議會決定。聯合報記者／林伯東 攝影

台電董事長曾文生表示，國際能源價格、政府補貼牽動電價調整幅度，今年度台電若獲得千億補助，有機會達到損益兩平，明年政府也有編列預算補助，加上電價調整對民生物價影響大，會審慎應對，最終由電價費率審議會決定。

電價費率審議會將於9月召開，決定10月電價是否調漲。曾文生今天接受網路新聞直播訪問時表示，電價由審議會決定，台電負責報告成本結構、營收狀況，若今年度獲得政府千億補助，全年有機會達到損益兩平，使累計虧損不再擴大。

曾文生表示，電價調整對民生物價影響大，因為零售物價推升後要回落並不容易，電價對整體經濟會有一定程度影響，因此會審慎應對。行政院編列千億預算補貼，是為穩定台電財務結構，因為台電還要進行許多電力建設。

至於台電是否需要調整電價以維持財務，曾文生表示，台電會在電價費率審議會提出客觀數據，包括調整幅度、影響收入等，模擬可能的情境，但電價決定仍由審議會決定。

曾文生表示，電價調整也與國際能源價格走勢有關，政府補助預算也會影響審議會對電價的調整，目前政府2024、2025年都有編列預算補助，審議會也是根據這些基礎，決定電價最終的調整幅度。

台電截至去年底累虧達新台幣3800億元，為確保台電穩健經營，行政院除已通過今年度追加預算撥補千億，也在明年中央政府總預算案編列千億撥補台電，合計共2000億元。

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