桃園以北拒供資料中心 台電：AI研發超級電腦不影響

台電針對桃園以北不再核供5MW以上資料中心用電，引發地方首長質疑。台電董事長曾文生說明，資料中心即電腦機房，聘僱人力不多，若機房設置地點靠近電源，有助電力使用效率化；他指出，一部超級電腦用電量約5MW機房的1/10，換言之，若廠商蓋AI研發中心、超級電腦不受影響。

曾文生強調，台電只是呈現現實問題，並不影響各縣市招商引資工作，「電學不會戰南北、供電也不會分藍綠」。

曾文生今天接受網路新聞直播訪問時表示，近年國際大廠來台設立資料中心數量增加，韓國、新加坡已針對網路資料中心（IDC）增設進行能效管制和區域檢討，2021、2022年台灣電價相對鄰近國家便宜，今年4月調漲電價也新增資料中心類別，主因為電價差距會影響IDC移動。

曾文生說明，5MW約為2500戶家庭用電規模，IDC就是電腦機房，真正所需的聘僱人數不多，若設置地點靠近電源充分會更有效率，一部超級電腦的用電約是5MW的1/10，換言之，若廠商要設立AI研發中心或超級電腦，則不受影響，台電已與AI相關廠商溝通說明。

曾文生說，觀察全球趨勢，國外IDC設立地點相當重視當地再生能源的供應是否充分，這是全球的邏輯，也是電力效率配置的方式。

不過桃園市長張善政認為，台電應尊重產業發展及市場經濟，勿干預產業設點決定。

對此曾文生表示，桃園市長期支持電源開發，台電只是呈現現實問題，並不影響各縣市招商引資的工作，且科技大廠設點時也會考慮相關供電議題。

曾文生表示，「不是說AI廠不供電，主要是機房」，台電也會建議廠商到再生能源充裕的地方，讓國家電網使用更有效率，「若只設置機房，何苦放在首都？」

曾文生強調，「電學不會戰南北、供電也不會分藍綠」，只是希望供電更有效，他舉例，台電也積極規劃直接供電到科學園區，因為產業用電量大、24小時皆有需求，拉專線可與民生、商業用電獨立，比較穩定，因此設廠地點越接近電源越好。

區域電網平衡方面，曾文生表示，除了電網、還需要電源，北海岸的電廠陸續除役，必須新增開發電源，台電會盡力做好社會溝通，穩定供電和調度工作。他也再次呼籲，「不可能只希望需要用電的產業，而沒有對電源開發的投資」。