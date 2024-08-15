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發電量少於用電量…行政院認北部電力不足 供需差距達200億度

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人陳世凱（左一）今天主持院會後記者會。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人陳世凱（左一）今天主持院會後記者會。記者黃婉婷／攝影

對於北部電力供應問題，行政院發言人陳世凱15日指出，北部確實電力不足，因為北北基桃整個北部的電力開發相對困難，而「南電北送」或「中電北送」是現在的事實，但以全國角度來看供電足夠，呼籲地方配合中央電力開發。

台電董事長曾文生日前提出桃園以北地區目前已不再核供5MW以上資料中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」；桃園市長張善政昨天更在市政會議上表示，中央宣示台灣不缺電，但台電卻以北部供電不足為由，提出北台灣用電量在5MW以上的數據中心不核准供電，令人費解，此舉不僅影響桃園產業發展，也影響全台供電規劃。

陳世凱指出，北北基桃整個北部電力開發相對困難，在北部有發電量少於用電量狀況，以2023年為例，北部用電量930億度，發電量750億度，供需差距約200億度，同一年要透過「南電北送」或「中電北送」，送電過程會有電力耗損約6.4億度，換算電價約23億元。

陳世凱說，政府這幾年用全國角度來看供電足夠，但區域角度來看，北部電源開發應更積極，否則用電確實長期不夠，「南電北送」或「中電北送」是現在的事實。他也強調，大家很清楚反對「中電北送」喊的最大聲是台中市長盧秀燕，盧時常說「中電北送」對中部人是不公平的。

陳世凱提到，政府會積極在北部，針對電網、電源開發努力建設，目前規畫協和電廠更新計畫，會讓電源開發更充足，包括四接，因為協和從燃油改成燃氣的過程，需要有第四天然氣接收站；另外，還有國光二期、長生二期的電力開發，這些都是在北部電源的開發，希望能讓北部有充足用電。

陳世凱強調，電源開發除了中央努力外，也希望地方全力配合，在北部用電部分，尤其協和電廠攸關480萬人用電權利，對民生或產業需求息息相關，政府會努力推行，也希望地方全力配合和協助。

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