陪同視察新北105市道 內政部逾52億元改善林口交通

你知道房子可以幫你養老嗎？以房養老又稱作逆向抵押貸款，簡單說就是將自己名下持有的房屋，設定抵押權給銀行，再由銀行「 按月給付 」每月付款給你，在借款期間內，你還是可以住在自己的房子，聽起來是不是很棒，但實際申辦的人少之又少，今天要跟大家分享，為什麼以房養老行不通。

2024-08-15 10:56