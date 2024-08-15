陪同視察新北105市道 內政部逾52億元改善林口交通
內政部長劉世芳15日陪同行政院長卓榮泰視察「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」。劉世芳強調，內政部透過「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」來協助新北市105市道進行改善，預計補助逾46.5億元經費，提供民眾更一條為安全、便利的道路。
劉世芳、國土管理署長吳欣修15日陪同視察「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」，新北市府由副市長劉和然出席。由於林口新市鎮快速發展與林口工一工業區都已完工，考量區域整體交通容量及用路需求，在行政院協調下，未來完工啟用通車後，將可降低交通事故發生風險、提升道路服務品質，並且促進當地整體產業發展。
劉世芳表示，105市道是林口、八里往返的重要幹道，但路寬不足、路況蜿蜒地勢陡峭，由於無法原地進行拓寬，所以必須採取雙環單層的高架環型橋形式，新闢長約2.46公里道路，減緩車輛行駛爬坡長度及兩端高低差。因此，「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」總改善經費高達68億元。
此外，國土署正執行105市道路廊改善第一期工程「林口區A3計畫道路新闢工程」，總經費12.51億元，中央補助5.8億元，預計2026年4月完工，未來將銜接105市道改善蜿蜒路段新闢道路，將可改善林口區域路網系統，大幅提升當地道路運輸效益。
劉世芳指出，105市道路廊改善第二期工程「105市道改善蜿蜒路段新闢道路」部分，8月初經國土署生活圈審議協調小組完成審議，會上原則同意新北市推動本案，以提供民眾更一條為安全、便利的道路，同時鏈結林口、八里及淡水等地產業，帶動北北桃科技走廊及物流中心發展。
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