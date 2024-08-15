國發計畫訂人均GDP破4萬美元 國發會：還要超越以色列

國發會提出國家發展計畫並獲行政院通過，對於未來人均GDP要突破4萬美元，國發會主委劉鏡清表示，動能要從經濟發展產生，今年預估經濟成長率3.9%是近10年最好的表現，今年民間投資會首次超過5兆元、政府投資也是健康的狀態，而從進出口的表現、經濟方案的刺激看來，應該是樂觀，4萬美元是要積極達到的目標。

此次國家發展目標將未來四年經濟成長率訂為2.80%～3.60%、每人GDP為39105美元～42787美元、失業率3.2%～3.5%，核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下。劉鏡清表示，台灣今年人均GDP今年可超越日本，明年可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距，接下來還要超過以色列。

國發會副主委高仙桂也說，台灣的半導體產業很強，但是在發展過程中會造成產業發展不均衡，因此均衡會是未來施政主軸，擴大社會投資排在第一，創新經濟排在第二項，扶老攜幼沒有後顧之憂後，才能加強創新。

高仙桂表示，未來要透過投資驅動、創新驅動來帶動經濟成長，台灣有很好的半導體、資通訊產業，在這方面會推動五大信賴產業，掌握AI革命的龐大商機，同時還要掌握綠色商機，將再生能源極大化，風電、光電的投資會加大，明年淨零碳排的投資會突破1000億元。

被問及蔡政府的居住正義是否將延續，加上劉鏡清曾強調台灣是自由市場，會否與打房政策有扞格。對此，劉鏡清表示，明年的社會住宅補助會到75萬戶，這條路不會停下來。他也說，「政府沒有打房，只有針對違反新青安貸款遊戲規則的人，這是很正常的。」

對於如何降低貧富差距以及高房價問題，劉鏡清表示，房價主政是其他部會，目前看到的社宅、補貼仍是主要政策，但政府希望把具備全球競爭力的產業族群放大，讓就業人口增加，就能提高薪資，並透過產業進入其他縣市，讓區域發展更均衡。