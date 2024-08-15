快訊

非洲M痘疫情擴大！國際公衛緊急事件怎麼防

憋不住了？川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」 前幕僚爆料：他瀕臨失控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國發計畫訂人均GDP破4萬美元 國發會：還要超越以色列

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會今公布國家發展計畫。圖為國發會主委劉鏡清。記者林海／攝影
國發會今公布國家發展計畫。圖為國發會主委劉鏡清。記者林海／攝影

國發會提出國家發展計畫並獲行政院通過，對於未來人均GDP要突破4萬美元，國發會主委劉鏡清表示，動能要從經濟發展產生，今年預估經濟成長率3.9%是近10年最好的表現，今年民間投資會首次超過5兆元、政府投資也是健康的狀態，而從進出口的表現、經濟方案的刺激看來，應該是樂觀，4萬美元是要積極達到的目標。

此次國家發展目標將未來四年經濟成長率訂為2.80%～3.60%、每人GDP為39105美元～42787美元、失業率3.2%～3.5%，核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下。劉鏡清表示，台灣今年人均GDP今年可超越日本，明年可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距，接下來還要超過以色列。

國發會副主委高仙桂也說，台灣的半導體產業很強，但是在發展過程中會造成產業發展不均衡，因此均衡會是未來施政主軸，擴大社會投資排在第一，創新經濟排在第二項，扶老攜幼沒有後顧之憂後，才能加強創新。

高仙桂表示，未來要透過投資驅動、創新驅動來帶動經濟成長，台灣有很好的半導體、資通訊產業，在這方面會推動五大信賴產業，掌握AI革命的龐大商機，同時還要掌握綠色商機，將再生能源極大化，風電、光電的投資會加大，明年淨零碳排的投資會突破1000億元。

被問及蔡政府的居住正義是否將延續，加上劉鏡清曾強調台灣是自由市場，會否與打房政策有扞格。對此，劉鏡清表示，明年的社會住宅補助會到75萬戶，這條路不會停下來。他也說，「政府沒有打房，只有針對違反新青安貸款遊戲規則的人，這是很正常的。」

對於如何降低貧富差距以及高房價問題，劉鏡清表示，房價主政是其他部會，目前看到的社宅、補貼仍是主要政策，但政府希望把具備全球競爭力的產業族群放大，讓就業人口增加，就能提高薪資，並透過產業進入其他縣市，讓區域發展更均衡。

GDP 國發會 消費者物價指數 經濟成長率

延伸閱讀

郭智輝：推動產業深度節能 家電汰舊換新補助持續

國發基金投資策略優化 劉鏡清：助企業組控股公司

國發會攜手台大成立校友VC投資基金 第一期規模10億元

國發會獵國際尖端人才 擬修法最快1年取得永居權

相關新聞

國發計畫訂人均GDP破4萬美元 國發會：還要超越以色列

國發會提出國家發展計畫並獲行政院通過，對於未來人均GDP要突破4萬美元，國發會主委劉鏡清表示，動能要從經濟發展產生，今年...

以房養老可行嗎？設定抵押前「3件事」先想好：長壽會是福還是禍

你知道房子可以幫你養老嗎？以房養老又稱作逆向抵押貸款，簡單說就是將自己名下持有的房屋，設定抵押權給銀行，再由銀行「 按月給付 」每月付款給你，在借款期間內，你還是可以住在自己的房子，聽起來是不是很棒，但實際申辦的人少之又少，今天要跟大家分享，為什麼以房養老行不通。

桃園以北拒供資料中心 台電：AI研發超級電腦不影響

台電針對桃園以北不再核供5MW以上資料中心用電，引發地方首長質疑。台電董事長曾文生說明，資料中心即電腦機房，聘僱人力不多...

發電量少於用電量…行政院認北部電力不足 供需差距達200億度

對於北部電力供應問題，行政院發言人陳世凱15日指出，北部確實電力不足，因為北北基桃整個北部的電力開發相對困難，而「南電北...

陪同視察新北105市道 內政部逾52億元改善林口交通

內政部長劉世芳15日陪同行政院長卓榮泰視察「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」。劉世芳強調，內政部透過「生活圈道路交通...

亞灣新創大南方展會8月23日登場 30項創新應用亮相

經濟部產業技術司將於8月23至24日在「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」，匯聚工研院、金屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。