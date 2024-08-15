亞灣新創大南方展會8月23日登場 30項創新應用亮相

經濟部產業技術司將於8月23至24日在「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方」，匯聚工研院、金屬中心、石資中心、資策會等9個研發法人的成果，展示30項數位、淨零雙軸轉型與新創產業落地應用成果。

在這次展會中可以看到，中華電信（2412）與亞旭電腦所攜手打造的「5G動物園開放平臺」，設計出多種智慧互動應用體驗，讓南臺灣民眾重拾遊玩壽山動物園的兒時回憶。

只要在進入動物園前，下載壽山動物園官方APP，即可享受智慧園區導覽，實時獲取各種動物資訊，民眾也可以在任何地方透過APP與園方票選最受歡迎的非洲象、水豚、臺灣黑熊等6種動物的3D AR模型合照，與自製彩繪動物與犀牛、羊駝等現實動物的互動，即便回到家中，還可以透過直播看到明星動物的可愛模樣，提供遊客科技新體驗。

此外，因應即將到來的公車全面電動化時代，新動智能新創團隊所開發的「智慧充電管理系統」，可即時掌握每臺車輛電力，並連接車輛、環境和充電站的資料，讓系統獲取時間、溫度、雨量、電池電量及交通狀況，根據每輛大客車的實際需要智慧調節供電，解決商用電動巴士用電、用地及調度窘迫的問題，更能延長電池壽命，有效降低充電樁設置及營運成本。

今年1月開始在高雄市港都客運電動巴士充電站進行能源管理合作測試，預計年底再加裝5站充電系統，讓超過145輛電動公車都能用到這項技術。

經濟部產業技術司持續投入創新研發、培植新創團隊，鏈結南臺灣產業，打造大南方科技新動能，為臺灣產業帶來新商機。邀請各界於23-24日高雄展覽館北館（攤位編號AI1-1），現場更備有各式豐富體驗活動與社群互動好禮，探索5G技術創造的智慧生活，可在「解密科技寶藏」FB粉絲專頁，掌握創新科技的第一手消息。