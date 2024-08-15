政院通過國家發展計畫 拚 AI 產值兩年破兆

行政院15日通過新一期四年國家發展計畫，其中經濟目標設定半導體新增產值新台幣2兆6578億元、AI產值2026年突破兆元，衛星通訊產值300億元、軍工無人機產值300億元等，此外也將設定均衡臺灣、包容成長目標，國發會並篩選社會、經濟、環境等面向若干重要指標。

國發會指出，為落實賴總統治國理念及院長卓榮泰所揭示的國家希望工程八大施政目標，衡酌國內外情勢，會同各部會研擬未來四年國家發展計畫，訂定國家總體經濟目標、重要社會、經濟、環境指標，以及發展策略等，做為政府各機關的施政依據。

國發會綜合考量國內外主客觀條件及情勢，以及政府積極性政策作為，設定2025至2026年經濟成長率2.80%～3.60%、每人GDP 39,105~42,787美元、失業率3.2%～3.5%，以及核心消費者物價指數年增率（CPI）平均在2%以下之總體經濟目標。依據未來四年濟成長率，2025年起，每人GDP可望超越南韓，並持續擴大與日韓的差距；2027年每人GDP可望突破4萬美元，自3萬美元以來僅歷時6年；2028年台灣名目GDP規模將接近1兆美元。

另為達到均衡台灣、包容成長目標，國發會也提出社會、經濟、環境等重要指標，社會指標部分包含，維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35、四年長照服務涵蓋率達87%，以及落實8年888計畫，讓三高病人80%進入照護、80%接受生活諮商、80%有效控制，還有0歲至3歲家外送托率達OECD國家標準36%、直接興建社宅、包租代管及租屋補貼合計每年百萬戶等。

至於在產業部分，將發展五大信賴產業，包括半導體新增產值2兆6,578億元、AI產值2026年突破兆元、安控資安產值突破1,300億元；衛星通訊產值300億元、軍工－無人機產值300億元；新創投資金額2027年起每年1,500億元；翻轉弱勢產業，至少三產業達到產值增加1.5倍；培育AI等人文數位人才及STEM跨領域人才逾45萬人次等。

此外，在環境部分也再度把溫室氣體淨排放量2030年較2005年減少24%1%等目標也均納入在國家發展計畫之中。國發會副主委高仙桂表示，對於我國的貧富差距問題，未來也會努力提升國人薪資，除了在提升基本薪資外，也會努力透過各種手段讓企業為民眾加薪，至於翻轉弱勢產業部分，目前定出的目標是至少要有三個產業產值增加1.5倍，目前已經盤點出來的包括數位服務業、工具機產業等。

高仙桂說明，在數位服務業上，數發部已經有相關的措施在推進中，因為對比我國數位硬體業，數位軟體上就相對偏弱，像是資安、人工智慧（AI）產業等，目前年產值約8,000億元，數發部希望透過將AI導入，能夠讓數位經濟產業的產值上提，透過投資、輔導、補助等手段，力拚兩年的時間成為新兆元產業。

此外，高仙桂也提到，經濟部也有針對中小微型企業提出相關的轉型協助措施，期盼能讓台灣的中小微型產業能夠集結能量組成國家隊，達到產業轉型，並且翻轉目前的產值。