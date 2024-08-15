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美國經濟陷入衰退隱憂？法人：基本面無虞、把握波動機會買進

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫。攝影／崔馨方
安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫。攝影／崔馨方

美國經濟陷入衰退擔憂，在近期佔據各大市場話題。安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國企業獲利基本面穩定向上，美國標普500第2季財報，將近8成企業獲利增長優於預期，建議投資人可趁美股估值回降至合理範圍時，透過波動提供另一次買進的機會。

莊凱倫分析，美國近期經濟走勢中，尤其在聯準會（Fed）降息速度與市場情緒間的互動，正成為投資人關注的焦點。

不過，由基本面來看，亞特蘭大聯邦儲備銀行在8日公布了美國第3季度GDP的預估值，數據顯示第3季GDP增長預期從2.8%上調至2.9%，進一步支持美國經濟有望實現軟著陸的看法。

對於降息預期，市場反應敏感。莊凱倫表示，在經濟數據出爐後，市場對於美聯儲可能在今年內降息四次的預期逐漸增強，儘管近期市場情緒波動，但美國企業的盈利表現依然強勁。

莊凱倫指出，美國企業2024年第2季盈利普遍高於預期，並且對未來季度的盈利預期仍在逐步上升，然而科技股雖然整體盈利表現不錯，但市場對其的高標準和更高預期導致部分投資人在市場波動時選擇獲利了結，進一步造成股價的修正。

最後，生成式AI領域正在快速發展，應用前景也被市場廣泛看好。根據市場預估，生成式AI市場在2032年將達到顯著增長，企業獲利才是全球GDP成長的主要因素。

美國經濟 降息

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