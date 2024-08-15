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300億租金補貼延長至2026年 擴大加碼至75萬戶

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將延長至2026年。記者黃婉婷／攝影
為如期達成賴清德總統宣示「8年百萬租屋家庭支持」計畫目標，行政院會今天拍板4年期的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將延長至2026年。記者黃婉婷／攝影

行政院15日召開院會，會中通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，內政部指出，截至今年七月底已受理逾80萬戶，核定補助已達60.7萬餘戶，其中，逾5成是單身青年核定戶數，2成是新婚及育有未成年子女之家庭，3成是經濟弱勢及社會弱勢族群，並於明年起擴大租金補貼戶數，由現行50萬戶提升至75萬。

內政部指出，原為四年專案的「300億元中央擴大租金補貼」將延長至2026年。今年度提出申請且符合資格者，中央將全數補貼，並於明(2025)年起擴大租金補貼戶數，由現行50萬戶提升至75萬，同時簡化申請流程，由地方政府主責審查，中央負責撥款。

根據統計，2022年7月正式實施的「300億元中央擴大租金補貼」專案，從一開始合格戶數約28萬，到今年7月底止，受理逾80萬戶，核定補助已達60.7萬餘戶，顯示補貼覆蓋率持續擴大，支持民眾減輕租屋負擔的成效顯著。其中，逾5成是單身青年核定戶數，2成是新婚及育有未成年子女之家庭，3成是經濟弱勢及社會弱勢族群，且透過相關滿意度調查，高達七成民眾滿意租金補貼政策。

內政部長劉世芳指出，本專案將延續申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請及年滿18歲即可申請等簡政便民措施，鼓勵租屋民眾踴躍申請，讓政府資源能夠照顧更多租屋族，並強調除辦理擴大租金補貼外，也會持續興辦社會住宅及包租代管等政策，以建構多元且完整的居住支持體系，紓解民眾住的需求，實現安居樂業願景。

內政部最後提醒，300億元中央擴大租金補貼，無論是線上或紙本皆可提出，若有相關問題也可在週一至五早上8時至下午6時撥打諮詢專線，將有專人提供服務；或至國土管理署網站首頁右側「重要政策」的「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，此專區也提供補件資料上傳及申請進度查詢等便民服務，歡迎民眾多加利用。

內政部 租屋 租金補貼

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