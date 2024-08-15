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以房養老可行嗎？設定抵押前「3件事」先想好：長壽會是福還是禍

聯合新聞網／ 預算先生 萊恩
執行「以房養老」前，有些事要先考慮清楚。示意圖／聯合報系資料照
執行「以房養老」前，有些事要先考慮清楚。示意圖／聯合報系資料照

你知道房子可以幫你養老嗎？以房養老又稱作逆向抵押貸款，簡單說就是將自己名下持有的房屋，設定抵押權給銀行，再由銀行「按月給付」每月付款給你，在借款期間內，你還是可以住在自己的房子，聽起來是不是很棒，但實際申辦的人少之又少，今天要跟大家分享，為什麼以房養老行不通。

1、容易破壞親情

人都是自私的，如果今天小孩知道父母把房子拿去抵押借款，那小孩會怎麼想，之後如果要繼承就只能把借款的錢給還清，不然就會被銀行收走法拍，當然如果小孩爭氣的話就沒有這個問題，但如果養到一個媽寶或爸寶，難免不會因此而鬧得不開心。

2、使用的彈性變低

當你把房屋拿去做以房養老，如果突然有急需用錢，想要賣房或是中途解約，銀行可能會加收解約的罰款，或是根本不能解約，這都會讓房產的使用彈性低很多，如果真的想申辦以房養老，在簽約前一定要看清楚解約的規定。

3、活太久會被趕出家門

假設說你跟銀行簽訂30年的以房養老合約，30年一到你還活的好好的，原本應該是值得慶祝的事，結果現在可能要面臨被逐出家門的風險，到時候不但沒有固定的收入，也沒有居住的地方，下流老人的生活想想就讓人感到心酸阿。

以房養老的替代方案

如果讓我選擇的話，我自己是不傾向使用以房養老的方案，它會讓人生的選擇減少很多，如果你具備投資知識的話，大可將房產出租，或是用增貸的方式去做轉投資，這都有辦法創造穩定的現金流，以房養老會讓自己被銀行綁住，少了很多操作的彈性。

結語

準備退休金有很多種方式，但我不認為以房養老是最好的一個，準備退休金還是要依靠自己穩健的投資理財，靠股票或是房產出租來獲得現金流比較實際。

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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