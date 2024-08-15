就愛手搖飲！平均每月新開40.2家 今年營業額將破1,300億元創高

經濟部統計處今日表示，國人對飲料的喜愛，手搖飲品牌及品項持續推陳出新，近年業者更積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品，激發消費者購買意願，帶動飲料店營業額大抵呈逐年攀升態勢，2016年營業額首度突破千億大關，僅2020、2021年受疫情影響，分別年減0.1%及0.6%。隨國內疫情趨緩，民眾外出餐飲需求回升，2022、2023年營業額重回成長軌道，分別年增11.9%及7.7%。2024年1至6月營業額660億元，創歷年同期新高，年增5.8%，預期今年飲料店營業額可望突破1,300億元，再締新猷。

經濟部表示，受惠連鎖業者積極拓點擴大規模經濟，飲料店數逐年成長。依據財政部營利事業家數資料顯示，近10年(2014~2023年)飲料店數平均成長5.8%，113年5月底飲料店數共計2萬8,193家，其中以最受國人喜愛、進入門檻較低的「手搖飲店」1萬6,070家，占比57.0%最多；近1年來(與2023年1月比較)，手搖飲店以平均每月新開40.2家的速度快速展店，增幅居各類型之冠。

依縣市別觀察，2024年5月六都飲料店數占比高達7成，高雄市及臺南市飲料店數占比15.0%及14.1%分居冠亞軍，其中又以手搖飲店家數最多，另咖啡館、飲酒店及茶館家數則以台北市居全國之冠。進一步觀察飲料店分布密度，若以人口計算，六都中以台南市每萬人口有21.4家居首；從土地面積觀察，地狹人稠的臺北市平均每平方公里就有12家飲料店，獨冠全國。