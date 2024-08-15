閣揆三大關鍵目標 台新首席經濟學家看好成功率

閣揆卓榮泰昨天提出未來四年的關鍵目標為「二上、一下、一平衡」，包括經濟成長率未來四年平均達3%以上、人均GDP逾四萬美元、失業率低於3.5%，以及消費者物價指數增幅穩定在2%，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，在三大因素的加持之下達陣目標的機率相當高。

李鎮宇分析，倘若以半導體及AI發展的榮景，加上美中貿易戰會使供應鏈移轉，包括移回台灣的效應，將會製造更多的就業機會，失業率可望改善。

而另一方面，目前卓內閣積極推動壽險資金回來台灣投資公共建設，亦即在擴大內需上會成為一股活水，將有助於經濟成長率提升到該目標值。

至於把通貨膨脹率控制在2%，李鎮宇則指出，主要在於政府透過油價及電價的補貼維持價格穩定，因此通膨率亦可望控制，上述的三大因素加持，使「二上一下一平衡」目標達陣機會相當高。

不過也有其他的經濟學者，關注到亞太資產管理中心計畫成功所面臨的挑戰。一位不具名的學者指出，現在日本也開始要推動國際資產管理中心成立，尤其新加坡非常忌憚日本的潛力，泰國也注意到這塊，這使台灣擬成立資產管理中心的計畫，在國際間面臨更大的競爭壓力。