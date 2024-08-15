閣揆三大關鍵目標 台新首席經濟學家看好成功率
閣揆卓榮泰昨天提出未來四年的關鍵目標為「二上、一下、一平衡」，包括經濟成長率未來四年平均達3%以上、人均GDP逾四萬美元、失業率低於3.5%，以及消費者物價指數增幅穩定在2%，對此台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，在三大因素的加持之下達陣目標的機率相當高。
李鎮宇分析，倘若以半導體及AI發展的榮景，加上美中貿易戰會使供應鏈移轉，包括移回台灣的效應，將會製造更多的就業機會，失業率可望改善。
而另一方面，目前卓內閣積極推動壽險資金回來台灣投資公共建設，亦即在擴大內需上會成為一股活水，將有助於經濟成長率提升到該目標值。
至於把通貨膨脹率控制在2%，李鎮宇則指出，主要在於政府透過油價及電價的補貼維持價格穩定，因此通膨率亦可望控制，上述的三大因素加持，使「二上一下一平衡」目標達陣機會相當高。
不過也有其他的經濟學者，關注到亞太資產管理中心計畫成功所面臨的挑戰。一位不具名的學者指出，現在日本也開始要推動國際資產管理中心成立，尤其新加坡非常忌憚日本的潛力，泰國也注意到這塊，這使台灣擬成立資產管理中心的計畫，在國際間面臨更大的競爭壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言