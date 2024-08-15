碳費費率、漲幅 下月攤牌

環境部長彭啓明昨（14）日表示，第五次碳費費率審議會最快在9月初召開，費率及逐年漲幅將攤牌，預估再召開一至二次會議就會有結論。預計碳費費率年底出爐，正式宣告進入排碳有價時代。

環境部昨日舉辦「溫室氣體盤查與企業誠信論壇」，彭啓明接受聯訪時表示，正在徵詢碳費審議會委員們開會時間，最快將在9月初召開第五次費率審議會，目前正在收斂對費率意見，預估再召開一至二次會議，就會有結論，「我個人希望快一點」。彭啓明說，碳費三子法將在8月底公布，希望碳費在年底出爐後，一併宣告台灣進入碳有價時代。

第四次碳費費率審議會已觸及費率深水區，他透露，「正式的費率是多少，就要攤牌了」，及未來費率逐年成長的幅度，預計在第五次或第六次會議就會決定。

彭啓明說，關於碳費費率議題也有工商界反映，因傳產近年面臨周遭國家傾銷，使經營面臨困境，「這部分我們也會請經濟部一起協助」，但進入碳有價時代之後，無論企業經營是否有賺錢都要預作準備。