公部門 將擴大綠色採購

公部門未來也要進行碳盤查，環境部長彭啓明昨（14）日表示，公部門其實是一個很大的排碳源，同時也是最大的採購單位，未來採購都要符合綠色標章、綠色規範，目前正在制定相關規範中。

另外，近期國際組織有發現國際市場上出現問題碳權，碳交所目前逐一查驗國內的碳權商品是否有踩到地雷。彭啓明提醒，很多企業透過買碳權來宣稱碳中和，卻未實質減碳，「這樣是危險的」。

彭啓明表示，會有專業驗證單位確定企業盤查與驗證流程，環境部也會訂定標準，查驗證人員須經定期審核驗證，環境部也會增加人力，以一個小組專門查驗產業申報碳排量數據可行性。

政府部門未來也將揭露碳排，彭啓明表示，這些都在規劃當中，公部門也要帶頭來減碳，另一方面，公部門也是最大的採購者，希望未來的採購也要符合綠色的標章、綠色的規範，也正在制定如何擴大綠色採購相關規範。