政院將通過國家發展計畫草案 四年目標 人均GDP衝4萬美元

行政院會今（15）日將通過國發會擬具國家發展計畫草案，據悉，卓內閣定下未來四年目標，我國經濟成長率平均盼達3%、每人GDP盼達到4萬美元以上，消費者物價指數（CPI）年增率希望維持在2%左右的平衡，失業率希望在3.5%以下甚至更低。

國家發展計畫是台灣未來四年的整體發展目標及策略重要綱領，也是具體落實總統政見與行政院重要施政的指引，每四年提出一次。

國家發展計畫四大目標 圖／經濟日報提供

行政院長卓榮泰先前表示，將於上任第100日推動「行動101策略」；國發會主委劉鏡清先前表示，四年國家發展計畫將以賴清德總統的「國家希望工程」為主軸，透過跨部會整合的能量實現總統政見。

卓榮泰昨日接受媒體專訪時透露，未來四年（2025至2028年）的國發計畫將定下四個目標，包含經濟成長率平均盼達到3%、每人GDP盼達到4萬美元以上，失業率希望壓在3.5%以下甚至更低，CPI年增率要能平衡維持在2%的目標。

根據今年初的資料，2023年台灣人均GDP為32,327美元，同年南韓則為33,128美元。

在前總統蔡英文執政時期，行政院在2020年就提出四年國家發展計畫（2021年至2024年），作為整體發展目標及策略重要綱領，當時的四大目標包含經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%、核心消費者物價指數上漲率平均1%至1.5%，以及人均GDP逾3萬美元。

與蔡政府時代比較，賴政府卓內閣即將提出的最新目標，又以人均GDP目標最具野心，力拚四年內要突破4萬美元。

賴總統在競選期間提出國家希望工程，上任後政策也緊扣相關目標，例如半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業；另外在2050淨零轉型目標上，也著墨甚深，明年度中央政府總預算中，淨零相關預算，首度突破1,000億元。

此外，賴總統也提出「創新經濟 智慧國家」願景，接下來，將會以投資人才、產業創新、科技創新、金融創新及創新創業，帶動經濟的創新驅動成長；持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、印太經濟架構（IPEF）等區域經濟合作機制；促進AI產業化、產業AI化。

此外也會以社會需求帶動數位轉型，強化提供數位公共福祉，推動台灣成為數位民主的新典範；鼓勵金融創新，兼顧金融監理與發展；協助中小微、服務業及傳統產業發展，實現包容成長，並化氣候挑戰為契機，追求綠色成長。