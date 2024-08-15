北部資料中心不供電 北北桃痛批

台電董事長曾文生日前表示，桃園以北地區「不再核供5MW以上資料中心」，並稱高科技產業要到「支持電源開發的縣市發展」。國民黨及北北桃三市府昨天回批中央「不是說台灣不缺電，北台灣不是台灣的一部分嗎？」國民黨更抨擊台電大搞「重南輕北」，意圖獨厚綠營執政縣市，呼籲賴清德總統應到立法院國情報告，把供電問題說清楚。

國民黨立委李彥秀質疑，民進黨政府強調台灣不缺電，但北部缺電難道不是台灣缺電？賴政府上任時說未來要發展AI產業，但能否穩定供電，絕對是產業決定投資重要的因素，現在變成產業要考慮哪裡有電才能去，這不是負責任的政府。

新北市議員江怡臻說，民進黨議員在議會要求市長侯友宜爭取輝達等企業前來設廠或設數據中心等；但數據中心不來新北，原來不是用地問題，而是經濟部、台電、賴清德不給電，就是「要電侯友宜、張善政、蔣萬安」，刻意給北北桃臉色看。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，曾文生的發言形同「台電治國、政治配電」，台電要戰南北、分縣市用電，讓全民匪夷所思。

桃園市長張善政昨質疑，市府在大潭電廠、三接等工程都相當配合，如果這樣不是支持電廠開發，什麼才是？呼籲中央不要將手伸進來，干預產業設廠決定。

張善政說，桃園以北「不再核供5MW以上資料中心」，這個說法不僅與中央認為台灣不缺電態度衝突，也對北部、尤其桃園產業發展很不公平。曾文生另呼籲高科技業到支持電廠開發的縣市，事實上大潭電廠正在建7號和9號機天然氣發電機組，配合大潭電廠興建的三接工程也在進行，市府能配合都配合，「請問曾文生，桃園的態度，你在台灣能找到幾個縣市？如果我們不算支持電廠開發，什麼才是？」

台北市府副發言人葉向媛表示，供電穩定是產業發展的基本需求，中央應擬定可長可久的能源政策，切勿為解決缺電問題，犧牲產業需求及國家整體競爭力。新北市經發局長何怡明說，會以專案方式協助與中央溝通。

台電表示，供電分顏色是錯誤指控，台中市支持電廠，同樣也有科技大廠進駐，台電也都配合相關供電。此外，「台灣整體不缺電」，只是北部長期依賴中南部的電力輸送，確實導致北部電力供應出現瓶頸。