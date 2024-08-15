扮演另類孵化器 工研院催動傳產轉型

AI科創時代來臨，台灣不只AI將成機器人「智造與創新」基地，其中，工研院也扮演另類孵化器。台灣工業創新核心的工研院，此次在台灣機器人與智慧自動化展中將端出秘密武器，並已陸續授權多家台廠，為台灣傳統產業製造廠轉型科技業鋪路。

工研院近幾年積極投入AI機器人研發及工業5.0智慧智造解決方案領域，並陸續開花結果。工研院機械所副所長楊秉祥指出，工研院此次參與「經濟部科技研發主題館」展出，有兩大亮點，分別為高擬真仿人類雙手協作機器人，以及新創赫倫Holon OS：工業5.0智慧製造解決方案。

在高擬真仿人類雙手協作機器人方面，主要與歐盟科研架構計畫Horizon Europe合作，技術融合AI生成自動組裝程序、高擬真虛實整合技術，使機器人能以「眼睛」快速分辨手工具的樣式，「手腦」並用思考配對組裝程序、雙手協作靈活組裝超過120種手工具。

楊秉祥表示，這是發展AI人形機器人的關鍵模組，現已與手工具界的隱形冠軍英發企業合作，協助台灣手工具產業提高生產效率、穩居全球前三大出口國。另與東元電機以「元宇宙智慧工廠」，打造電動車馬達的生產線，工研院仿人類雙手協作機器人。