政院4年目標 人均GDP逾4萬美元

行政院長卓榮泰昨天提出未來四年的關鍵目標為「二上、一下、一平衡」，包括經濟成長率未來四年平均達百分之三以上、人均GDP（國內生產毛額）逾四萬美元、失業率低於百分之三點五，以及消費者物價指數（CPI）增幅穩定在百分之二。但學者認為，未來四年的經濟成長率有太多不確定性，政府應該要訂自己可以掌控的目標，「要務實不要務虛」。

行政院院會今天討論通過國發會所提的四年（一一四至一一七年）國家發展計畫，卓榮泰昨接受中央社專訪時，表示他在聽取國發會報告後，訂出「二上、一下、一平衡」的未來四年的關鍵目標，「二上」是指經濟成長率未來四年平均要在百分之三以上、人均GDP盼逾四萬美元以上，「一下」是指失業率要壓到百分之三點五以下、甚至更低，而「一平衡」則是要將消費者物價指數增幅維持在百分之二。

卓榮泰指出，國發會是考量國內外政經情勢後訂定目標。預計八月底、總統賴清德就任一百天左右，會有機會對外詳細說明政府行動一○一策略目標方案，提出更精密的細節。

對卓揆提出的目標，中央大學經濟系教授吳大任直言「意義不大」，因為台灣出口占整體GDP七成，經濟成長率很大部分靠出口，出口好壞不是台灣可決定，而是要看全球經濟展望，未來四年的經濟成長率有太多不確定性，政府應該要訂自己可以掌控的目標，「要務實不要務虛」。

吳大任說，台灣貿易依賴度非常高，經濟成長率高度仰賴出口，以現況來看，全球三大終端需求區域美國、中國大陸及歐洲，短期內兩者都不好，美國下半年經濟也會變差，如此將影響台灣出口。政府應針對台灣可以做的事訂出目標，例如每年要投入多少公共建設預算，或交通建設等投資訂出具體目標，經濟成長率、通膨等都不是台灣可以控制，拿不是操之在我部分訂目標意義不大。

至於人均GDP也與經濟成長率有很大關係，除了與出口表現有關，國際間以美元計算也涉及匯率變動，如果台幣嚴重貶值就會出現變化。又如通膨百分之二目標，受氣候異常及綠色通膨影響，未來消費者物價指數（CPI）年增率百分之二至二點五可能是常態、也是國際趨勢，政府以百分之二為目標並不合理，如果做不到，誰要負責？

此外，也有經濟學者關注亞太資產管理中心計畫面臨的挑戰，這名學者說，日本也要推動成立國際資產管理中心，尤其新加坡非常忌憚日本的潛力，泰國也注意到這方面，將使台灣在國際間面臨更大的競爭壓力。