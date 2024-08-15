聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院4年目標 人均GDP逾4萬美元

聯合報／ 記者陳素玲朱漢崙賴昭穎／台北報導
近五年經濟數據 製表／賴昭穎 圖／聯合報提供
近五年經濟數據 製表／賴昭穎 圖／聯合報提供

行政院長卓榮泰昨天提出未來四年的關鍵目標為「二上、一下、一平衡」，包括經濟成長率未來四年平均達百分之三以上、人均GDP（國內生產毛額）逾四萬美元、失業率低於百分之三點五，以及消費者物價指數（CPI）增幅穩定在百分之二。但學者認為，未來四年的經濟成長率有太多不確定性，政府應該要訂自己可以掌控的目標，「要務實不要務虛」。

行政院院會今天討論通過國發會所提的四年（一一四至一一七年）國家發展計畫，卓榮泰昨接受中央社專訪時，表示他在聽取國發會報告後，訂出「二上、一下、一平衡」的未來四年的關鍵目標，「二上」是指經濟成長率未來四年平均要在百分之三以上、人均GDP盼逾四萬美元以上，「一下」是指失業率要壓到百分之三點五以下、甚至更低，而「一平衡」則是要將消費者物價指數增幅維持在百分之二。

卓榮泰指出，國發會是考量國內外政經情勢後訂定目標。預計八月底、總統賴清德就任一百天左右，會有機會對外詳細說明政府行動一○一策略目標方案，提出更精密的細節。

對卓揆提出的目標，中央大學經濟系教授吳大任直言「意義不大」，因為台灣出口占整體GDP七成，經濟成長率很大部分靠出口，出口好壞不是台灣可決定，而是要看全球經濟展望，未來四年的經濟成長率有太多不確定性，政府應該要訂自己可以掌控的目標，「要務實不要務虛」。

吳大任說，台灣貿易依賴度非常高，經濟成長率高度仰賴出口，以現況來看，全球三大終端需求區域美國、中國大陸及歐洲，短期內兩者都不好，美國下半年經濟也會變差，如此將影響台灣出口。政府應針對台灣可以做的事訂出目標，例如每年要投入多少公共建設預算，或交通建設等投資訂出具體目標，經濟成長率、通膨等都不是台灣可以控制，拿不是操之在我部分訂目標意義不大。

至於人均GDP也與經濟成長率有很大關係，除了與出口表現有關，國際間以美元計算也涉及匯率變動，如果台幣嚴重貶值就會出現變化。又如通膨百分之二目標，受氣候異常及綠色通膨影響，未來消費者物價指數（CPI）年增率百分之二至二點五可能是常態、也是國際趨勢，政府以百分之二為目標並不合理，如果做不到，誰要負責？

此外，也有經濟學者關注亞太資產管理中心計畫面臨的挑戰，這名學者說，日本也要推動成立國際資產管理中心，尤其新加坡非常忌憚日本的潛力，泰國也注意到這方面，將使台灣在國際間面臨更大的競爭壓力。

失業率 消費者物價指數 經濟成長率

延伸閱讀

認為「兩岸善意門已開」卓榮泰盼「3類人」能來而非軍機軍艦

賴政府4年國家發展計畫底定 目標人均GDP3年內破4萬美元

9月審議最低工資 卓榮泰：政府不會漏掉勞工

經長郭智輝頻頻失言 李彥秀：卓榮泰須考慮是否適用

相關新聞

政院4年目標 人均GDP逾4萬美元

行政院長卓榮泰昨天提出未來四年的關鍵目標為「二上、一下、一平衡」，包括經濟成長率未來四年平均達百分之三以上、人均GDP（國內生...

北部資料中心不供電 北北桃痛批

台電董事長曾文生日前表示，桃園以北地區「不再核供5MW以上資料中心」，並稱高科技產業要到「支持電源開發的縣市發展」。國民...

7月CPI年增2.52% 政院：漲幅擴大將密切關注物價情勢

中元節將至，各地普渡及祭祀活動將盛大展開，行政院副院長鄭麗君今天主持穩定物價小組會議，有鑒於7月CPI年增率2.52%，...

9月審議最低工資 卓榮泰：政府不會漏掉勞工

最低工資審議委員會預計9月舉行，行政院長卓榮泰今天接受專訪時表示，軍公教待遇明年調升3%，政府不會漏掉勞工，總統賴清德已指示研議調整多少比例能讓社會安定，並符合產業財務負擔以及勞工生活需求。 卓榮泰

政院：今年第2季CPI回落2.2% 國內物價壓力有所趨緩

因應中元節將至，各地普渡及祭祀活動將盛大展開，行政院副院長鄭麗君14日召開穩定物價小組會議，我國進口黃豆、小麥、玉米等關...

惠譽維持台主權信用AA評等 肯定財政表現

惠譽（FitchRatings）今日發布新聞，確認維持自2021年調升台灣長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」佳績，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。