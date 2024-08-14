惠譽確認台灣評等AA 主要限制因素包含兩岸關係日益緊張、人均收入較低

國際信評機構惠譽評等已確認台灣的長期外幣發行人違約評等為「AA」，展望穩定。不過，惠譽指出，台灣評等的主要限制因素包括兩岸關係複雜且日益緊張，以及其人均收入相對於惠譽預期AA評等區間的經濟體將持續較低。

惠譽評等理由如下：

評等支撐因素與限制因素：台灣AA評等的支撐因素係反映極為強勁的外部融資狀況、審慎的財政管理政策、較高的治理指標以及具競爭力的經營環境。台灣評等的主要限制因素在於：台灣易受到可能波及當地科技行業和供應鏈的外部需求衝擊與全球貿易政策驟變的影響，兩岸關係複雜且日益緊張，以及其人均收入相對於惠譽預期AA評等區間的經濟體將持續較低。

經濟前景良好：惠譽預測，在全球人工智慧蓬勃發展帶動高科技產品出口激增的支撐下，台灣的經濟成長率將從2023年的1.3%提升至2024年的4.0%。科技巨頭增加了對台灣先進半導體和伺服器的支出，以開發人工智慧相關技術和應用。在此影響下，2024年前七個月台灣對美國的出口同比激增62%，美國二十多年來首次超過中國大陸成為台灣出口商品的最大出口地。人工智慧需求推動的半導體市場復甦以及持續的回流趨勢將刺激更多的國內投資。

不確定性猶存：惠譽預測2025年經濟成長動能將放緩，但仍可維持在2.7%的合理強勁水準。強勁的人工智慧相關產品出口與民間投資動能應可繼續支撐經濟成長，從而可抵消傳統製造產業的需求低迷不振。儘管實質薪資成長低緩，但惠譽預計民間消費仍將保持韌性。然而，台灣主要貿易夥伴的經濟成長大幅放緩、全球人工智慧相關支出熱潮的需求減弱、地緣政治緊張局勢以及美國大選後貿易策略的不確定性均可能為台灣帶來下行風險。

全球競爭力：憑藉先進製程技術的優勢和完整且專業的產業生態系統，台灣持續在全球半導體產業供應鏈中發揮不可或缺的作用。這些優勢使得台灣能夠從高科技產品出口需求的結構性增長中獲得更大的經濟效益。然而，曠日持久的兩岸緊張局勢以及市場對能源安全的擔憂，加上人口層面的不利因素，或使商業氣候和中期成長前景面臨更大的挑戰。

海峽兩岸緊張局勢：惠譽預計，在2024年初台灣總統選舉結束後，海峽兩岸現狀將持續，且緊張局勢加劇及更加複雜的動態影響也將會延續。由於缺乏雙方都能接受的政治基礎，在新政府的領導下與中國大陸恢復兩岸官方對話的可能性依然極小。然儘管兩岸緊張局勢進一步升級，大陸針對台灣新任總統發表就職演說而進行環島軍演便是明證，但惠譽預計兩岸對峙的升級不會破壞台灣的經濟或政治穩定。

政策連續性：惠譽預計新政府將保持經濟發展政策設定的連續性，將重心放在進一步加強台灣與美國、東南亞和其他經濟體的經貿往來。然而，執政黨失去立法院多數席位，將為其政策執行帶來挑戰。政府計劃繼續推進台灣製造業從中國大陸回流和近岸轉移，以加強供應鏈之韌性。

財政政策繼續保持審慎：惠譽預測，2024年台灣政府總預算赤字占GDP的比率將維持在0.8%的溫和水平，低於AA評等區間的經濟體的該指標中位數2.3%。 惠譽的預測較已批准的政府編列總預算差短（2.1%）更低，因為惠譽預計稅課收入將高於預算數，同時為因應Covid-19疫情編列支持經濟復甦與韌性的財政措施逐步退出。惠譽預測2025年赤字占GDP的比率收窄至0.4%，因其認為儘管社會福利、教育、基礎設施和國防開支不斷增加，稅收等財源仍將保持暢旺。

政府債務占GDP比率穩步下降：惠譽基於其定義預計，台灣各級政府債務總額占GDP的比率將自2023年末的33.0% 降至2025年末的30.5%，遠低於預測的評等處於「AA」區間的經濟體的該指標中位數：50.0%。未來幾年台灣各級政府債務總額占GDP比率應可維持溫和下降的趨勢，這主要得益於台灣政府秉持穩健審慎的財政管理政策，為政府在中期內遵循財政紀律奠定基礎。台灣的目標是將各級政府相應公共債務未償餘額上限維持在遠低於名目GDP的50%的水平，這也是依《公共債務法》所規定。

外部融資狀況強勁：台灣的外部資產負債表在惠譽授評的同業中屬最強勁行列，這有賴於台灣持續了四十多年的經常帳順差。惠譽預測2024年經常帳順差仍將處於高位，占GDP的13.6%；這主要得益於，儘管金融市場波動，但台灣仍有大量出口收匯，且外匯儲備緩沖水平約相當於17.3個月的經常帳對外支出；二者均遠超AA區間的經濟體。2024年台灣龐大的淨外部債權人部位將占到GDP的226.4%，顯著優於評等處於AA區間的經濟體的該指標中中位數20.9%。

ESG治理：台灣的「政治穩定性和權利」與「法治、機構和監管質量以及貪腐控制」ESG相關度評分均為5[+]分。該評分反映了世界銀行全球治理指標在惠譽專有主權評等模型（SRM）中的高權重。台灣的世界銀行全球治理指標百分位排名處於高水準，為84，這反映了台灣穩定、和平的政治交替，建構完善之參與政治過程的權力，強健的制度能力，有效的法治體系，以及較低的貪腐程度。