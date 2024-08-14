7月CPI年增2.52% 政院：漲幅擴大將密切關注物價情勢

中元節將至，各地普渡及祭祀活動將盛大展開，行政院副院長鄭麗君今天主持穩定物價小組會議，有鑒於7月CPI年增率2.52%，她則請相關部會密切掌握國內外物價情勢，以及中元普渡祭祀商品、牲禮的供應及價格情勢，並協調零售通路推出促銷優惠方案、設置蔬菜優惠專區等。

行政院指出，受惠國際原物料價格續處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵原物料價格持續趨緩，今年第2季消費者物價指數（CPI）年增率已回落至2.20%，為最近4季以來最低，顯示國內物價壓力有所趨緩。

不過，7月下旬蔬果受凱米颱風影響而價揚，加以外食費、房租及醫療費用等服務類漲勢延續，7月CPI年增率2.52%，漲幅擴大，政院認為，後續國內物價走勢仍須密切關注。

政院表示，考量凱米颱風導致部分農產品產區受損，短期蔬果價格呈現波動，可能推升食物類價格，另中東地緣政治衝突升高，紅海事件、氣候異常等全球通膨風險因素續存，政府持續推動多元穩定物價措施，延長減徵重要關鍵原物料稅負，由源頭減輕業者營業負擔。

此外，中元節將至，鄭麗君指示農業部持續監控批發市場行情，落實各項調配供應措施；農業部已盤點相關應節產品，並於節前5至7日加強調配、增加供應，包括蔬菜增加17.2%、水果增加19.6%、花卉增加2.8%、毛豬增加15.8%、土雞增加20.0%、水產增加6.6%，確保市場供貨無虞，滿足國人需求。

鄭麗君表示，中元普渡推升祭祀供品需求，加以開學季、中秋節即將相繼到來，將推升相關食材、商品需求，請物價聯合稽查小組密切注意價量變動之合理性，不定期啟動稽查，避免不肖業者行哄抬、囤積等不法情事，確保市場秩序，嚴格把關消費者權益。

另外，凱米颱風侵台造成部分農產品產區受損，農業部以「從寬、從簡、從速」原則，儘速辦理各項災害救助措施，協助農民復耕、復產。鄭麗君責請農業部持續掌握各地復耕狀況，並與地方產銷團體保持聯繫，動態掌握產業情形，適時提供各項協助及輔導。

農業部表示，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，8月下旬起，蔬菜供應可望逐步增加，價格漸趨穩定。

為因應產地復耕期間，蔬菜短期供應缺口，農業部輔導農民團體依市場需求，滾動釋出庫存蔬菜，充裕市場貨源，並持續由越南、印尼、南韓等地自主進口補足庫存，維持產銷調度能量。在零售端部分，自7月27日起至8月18日，農業部與全聯福利中心、大潤發、愛買、家樂福等通路計1545個據點，合作推出甘藍優惠專區，供民眾選購平價蔬菜。

鄭麗君提醒，汛期以來，部分蔬果受氣候條件不穩影響，致供應量減少、價格波動情事。請農業部持續掌握批發市場供需狀況，協同地方產銷班、農民團體等，落實各項調配供應措施，並透過蔬菜滾動式倉貯機制，適時釋出庫存調節市場，以發揮抑制價格上漲預期心理的效果，穩定民生物價。