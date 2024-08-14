政院：今年第2季CPI回落2.2% 國內物價壓力有所趨緩

因應中元節將至，各地普渡及祭祀活動將盛大展開，行政院副院長鄭麗君14日召開穩定物價小組會議，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵原物料價格持續趨緩，今年第2季消費者物價指數（CPI）年增率已回落至2.2%，為最近四季以來最低，顯示國內物價壓力有所趨緩。

受惠國際原物料價格續處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵原物料價格持續趨緩，今年第2季消費者物價指數（CPI）年增率已回落至2.2%，為最近四季以來最低，顯示國內物價壓力有所趨緩。不過，7月下旬蔬果受凱米颱風影響而價揚，加以外食費、房租及醫療費用等服務類漲勢延續，7月CPI年增率2.52%，漲幅擴大，後續國內物價走勢仍須密切關注。

考量凱米颱風導致部分農產品產區受損，短期蔬果價格呈現波動，可能推升食物類價格，另中東地緣政治衝突升高，紅海事件、氣候異常等全球通膨風險因素續存，政府持續推動多元穩定物價措施，延長減徵重要關鍵原物料稅負，由源頭減輕業者營業負擔。

鄭麗君責請農業部、內政部、經濟部等相關部會密切注意相關項目之價格走勢，掌握市場及產業情況，若有異常情況，即時瞭解問題，研提妥適對策，力求穩定民生物價。

此外，中元節為我國重要傳統節日，國人多於農曆7月間擇日舉辦普渡，各地祭祀祈福活動盛大展開，應節祭祀之豬、雞、魚等牲禮及蔬果、花卉需求將有所增加。為穩定農產品價格，充裕應節農產品供應，鄭麗君指示農業部持續監控批發市場行情，落實各項調配供應措施。農業部已盤點相關應節產品，並於節前5至7日加強調配、增加供應，包括：蔬菜增加17.2%、水果增加19.6%、花卉增加2.8%、毛豬增加15.8%、土雞增加20.0%、水產增加6.6%，確保市場供貨無虞，滿足國人需求。

餅乾、泡麵、飲料、罐頭等食品也是祭祀常見供品、民眾經常消費的品項，零售通路亦推出促銷優惠活動，如：買一送一、滿額優惠、特惠組合等，可供消費者選擇。副院長請經濟部持續注意國內各超市量販等零售通路販售之常見供品價格。

鄭麗君表示，中元普渡推升祭祀供品需求，加以開學季、中秋節即將相繼到來，將推升相關食材、商品需求，請物價聯合稽查小組密切注意價量變動之合理性，不定期啟動稽查，避免不肖業者行哄抬、囤積等不法情事，確保市場秩序，嚴格把關消費者權益。

凱米颱風侵台造成部分農產品產區受損，農業部以「從寬、從簡、從速」原則，儘速辦理各項災害救助措施，協助農民復耕、復產。副院長責請農業部持續掌握各地復耕狀況，並與地方產銷團體保持聯繫，動態掌握產業情形，適時提供各項協助及輔導。農業部表示，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，8月下旬起，蔬菜供應可望逐步增加，價格漸趨穩定。

為因應產地復耕期間，蔬菜短期供應缺口，農業部輔導農民團體依市場需求，滾動釋出庫存蔬菜，充裕市場貨源，並持續由越南、印尼、南韓等地自主進口補足庫存，維持產銷調度能量。在零售端部分，自7月27日起至8月18日，農業部與全聯福利中心、大潤發、愛買、家樂福等通路計1,545個據點，合作推出甘藍優惠專區，供民眾選購平價蔬菜。

鄭麗君提醒，汛期以來，部分蔬果受氣候條件不穩影響，致供應量減少、價格波動情事。請農業部持續掌握批發市場供需狀況，協同地方產銷班、農民團體等，落實各項調配供應措施，並透過蔬菜滾動式倉貯機制，適時釋出庫存調節市場，以發揮抑制價格上漲預期心理的效果，穩定民生物價。