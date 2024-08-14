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經部公告兩岸商標論壇補助計畫 盼促智慧財產權交流

中央社／ 台北14日電

為深化兩岸智慧財產權交流，經濟部今天公告兩岸商標論壇的補助資格條件，今年度最高補助金額為新台幣40萬元，且受補助單位應自籌至少10萬元。經濟部表示，累計至今，已辦理12場專利論壇、3場商標論壇。

此外，海峽兩岸智慧財產權保護合作協議簽署至今，截至112年，中國大陸受理台灣優先權主張合計約6.2萬件專利、533件商標；台灣受理中國大陸優先權主張則有4.7萬件專利、1889件商標。

經濟部智慧財產局今天公告「辦理兩岸智慧財產權交流及協助產業創新活動－兩岸商標論壇」的補助資格條件及補助比率，希望藉由論壇深化兩岸智慧財產權交流，以利產業創新研發、保護與運用，提升國家及產業整體競爭力。

補助資格條件方面，智慧局說明，申請者須為國內依法登記成立的全國性工商團體，具執行兩岸智慧財產權交流，擔任溝通平台工作的經驗，同時熟悉兩岸智慧財產權產業政策，能適時提供政策建言供政府參考，並具擔任產業界與兩岸政府溝通橋梁的能力。

智慧局表示，此項計畫補助1家，113年度核定的補助金額為40萬元，受補助單位應自籌至少10萬元，補助比例上限為80%。

智慧局表示，有意願申請補助的全國性工商團體須在今年8月20日前提交工作計畫書，智慧局將就申請補助者的工作計畫書，審查其資格條件、可行性及經費的合理性，經核定後，辦理補助簽約事宜。

智慧局表示，兩岸已於99年6月29日簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，並於同年9月12日生效，該協議對中國大陸投資案件簽署的最重要成果為相互承認專利、商標及植物品種權的優先權、建立主管部門溝通平台等。

在相互承認優先權方面，智慧局說明，相互受理優先權的主張後，可避免在兩岸申請時間先後的不同，於前後兩個申請日之間，被第三人搶先申請。截至112年，中國大陸受理台灣優先權主張合計有約6.2萬件專利、533件商標；台灣受理中國大陸優先權主張則有4.7萬件專利、1889件商標。

針對兩岸智慧財產議題，智慧局表示，除智財權爭議外，如何採行適當的策略聯盟、發展智財權的創新經營模式，以及因應兩岸經貿環境的變化等議題探討，同樣值得關切。

商標 智慧財產權 經濟部

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