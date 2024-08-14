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不走傳統併購 資誠建議中小企業「控股合作」保競爭力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

今年國發會主委劉鏡清上任之後，多次表示「產業控股」將是台灣產業未來再躍升的關鍵，資誠聯合會計師事務所策略長林一帆指出，產業控股是針對台灣企業生態所設計出的，台灣中小型企業對外面對跨國企業的競爭者、疫情或地緣政治等挑戰，內部則有家族企業交棒傳承的迫切性，控股將可成為台灣企業經營者考慮的新選項。

台灣最為人所熟知的產業控股案例就是大聯大控股，成立背景就是當時台灣半導體通路產業，面臨產業競爭環境惡化與中國大陸市場崛起，策略思維轉向以多個企業合組產業控股的架構，在市場端保有各自的品牌與產品線，整合後勤資源以降低經營成本，用「打群架」的方式扭轉劣勢，站上半導體通路產業龍頭。

林一帆指出，傳統併購的概念較不易為台灣經營者接受，原因在於傳統併購後的組織整合往往「磨合」力道甚大，容易造成人才流失、內部不穩定等負面效應，而產業控股的策略思維是「合作」，各方企業可保有原先的品牌與內部管理文化，又能在市場上保持競爭，對於規模有限的台灣中小企業，有助於提高企業競爭力。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長游明德則說，合組產業控股與傳統併購最大的差異點，在於合組後的「共治」體系，並不存在「賣方出場」的情形，企業經營者對合組產控的目標設定、找尋好隊友、詳盡的盡職調查，需要在策略規劃階段進行完善的沙盤推演，才能讓產業控股發揮效益。

此外，產業控股對於中小企業的接班議題也能提供解方，資誠聯合會計師事務所副所長林鈞堯表示，台灣許多中小企業也正面臨第二代接班意願不高的情況，產業控股讓各方的企業經營者攜手合作，不用獨自面對各種經營管理的內外部挑戰，對接班人而言，若只想要參與控股董事會層次，亦可從合組公司間挑選適任的專業經理人，賦予經營管理的責任，有效提升企業的專業化管理，化解接班的困境。

林鈞堯提醒，產業控股有助於企業解決規模化瓶頸，但產業控股的共治體系的運作是基於精進公司治理的理念，因此企業在思考如何透過產業控股達成企業永續目標時，需要對產業控股的策略效益有更為全面的認識與思考，以創造產業控股的最大綜效。

併購 半導體 國發會 資誠

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