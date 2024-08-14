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美7月PPI數據報喜 永豐銀總座：美國經濟肯定軟著陸

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

美國7月生產者物價指數（PPI）降溫，透露通膨壓力減弱，市場期待已久的降息有望在9月到來，帶動市場預期美國聯準會（Fed）將降息2碼（1碼為0.01個百分點），永豐銀總經理莊銘福14日指出，有信心美國經濟今年軟著陸、「不會硬著陸」。

莊銘福指出，過去兩年除了美國與台灣，其他地區經濟狀況不太好，就是高利息造成，美國開始啟動降息，對產業企業都是好消息，將降低利息成本，對整體企業經營有很大幫助，對銀行來說也是好消息。

永豐銀14日宣布，去（2023）年起導入「永豐AI識詐模型」強化監控，於異常金流發生初期即過濾可疑帳戶，超過50%的警示帳戶在司法警政單位通報前，已預先限制自動化交易功能，減少民眾遭詐風險，上線截至2024年6月，成功攔阻近300筆疑似詐騙交易。

永豐銀表示，導入AI模型前，必須仰賴行員經驗，透過臨櫃觀察或客戶關懷提問等方式偵測異常帳戶，人力耗費甚鉅。現今透過AI與機器學習，就可快速掌握詐騙態樣、標註異常交易，防患於未然。

自2021年起，永豐銀行即密切與刑事警察局合作，建立警、銀科技聯防；2023年攜手多家銀行及政府單位共同成立「鷹眼識詐聯盟」，同年10月完成AI模型建置並上線，透過分析客戶資料、行為模式及交易歷程以辨識高風險帳戶，並針對符合詐騙交易模式的帳戶限制自動化功能；當客戶透過網路銀行、行動銀行APP、DAWHO APP或分行臨櫃交易時，系統會即時提醒、強化詐騙示警，降低客戶遭詐風險。

導入大數據防詐，宣導全民防詐意識除運用AI技術外，永豐銀行表示，今年4月亦攜手新創科技服務商Gogolook，結合大數據應用提升新戶異常偵測準確率；此外，為倡導全民建立防詐意識，旗下官方YouTube頻道「永豐防詐會客室」首創防詐虛擬主播，結合線上、線下活動及社群推播；防詐資訊專區－「快豐鎖」則網羅反詐快訊、遭詐求援管道與永豐打詐防線介紹等，宣導常見詐騙手法及防範之道。詳細資訊請上永豐銀行「快豐鎖」反詐專區和官方YouTube頻道查詢。

AI 永豐銀行 美國聯準會 詐騙 降息

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