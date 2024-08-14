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北部5MW以上數據中心不供電挨轟 台電：電網實在有極限

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
北部電廠少，中電北送又遇到瓶頸，台電對於申請用電在5MW以上的大型資料中心，去年9月開始就不核供了，但此做法後續引發爭議。圖為北部協和電廠。圖／聯合報系資料照片
北部電廠少，中電北送又遇到瓶頸，台電對於申請用電在5MW以上的大型資料中心，去年9月開始就不核供了，但此做法後續引發爭議。圖為北部協和電廠。圖／聯合報系資料照片

台電董事長曾文生日前表示，由於中電北送有瓶頸，因此從去年9月開始，桃園以北申請5MW以上用電量的數據中心，台電一律不核供。引發後續政治效應，國民黨痛批供電分顏色，剛好被畫入5MW以上不核供地界的桃園市，市長張善政也痛批，桃園已經配合三接工程，將供氣給大潭電廠，台電做法對桃園產業發展不公平。

台電表示，供電分顏色是錯誤指控，台中市支持電廠，同樣也有科技大廠進駐，台電也都配合相關供電，強調「台灣整體不缺電」，只是北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，確實導致北部電力供應出現瓶頸。

台電表示，為了北部的民生用電，台電參考國際經驗，暫停桃園以北地區5MW以上的資料中心申設，並建議優先遷至電力充裕的地區設廠，降低傳輸損耗。

台電指出，北部可以支持電廠的設置，例如協和燃氣電廠建設，電力安全提高後，當然有餘裕供給各項產業大戶用電。台電暫停桃園以北5MW以上資料中心的申設，建議優先遷至電力充裕地區設廠，是為了北部民生用電的穩定。

台電指出，台電負責國家的穩定供電工作，絕不會戰南北或不分工支援，而是電力要輸送，不僅有損耗，電網也有送電極限。以2023年為例，北部用電量931億度，發電量750億度，供需差距高達200億度，北部確有新增電源及電網建設的急迫性，只要電力建設得到支持，台電一定全力趕工支持地方用電需求、促進產業發展。

台電也否認限制資料中心的用電是因為缺電，新加坡、南韓、歐盟等地也採取類似措施，這些國家並非因為缺電，而是為了有效管理高耗能產業對電網的影響。5MW的電力可供應超過2千戶住宅使用，且一般企業及科技的AI運算和研發所需的超級電腦用電量通常不超過5MW，因此設定5MW為納管標準，可避免影響民生用電，也不影響AI產業的發展。

AI 供電 台電 曾文生 超級電腦 電廠

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