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五機構上修台灣GDP 投信法人看好台股長線多頭延續

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
7月以來六大機構調整台灣今年GDP年增率預估。經濟日報製表
7月以來六大機構調整台灣今年GDP年增率預估。經濟日報製表

近期美國經濟成長出現雜音，一度引起市場恐慌，使全球股市波動劇烈，不過根據財政部統計至7月數據，在AI商機帶動下，台灣出口年增率已連續9個月成長。統一投信表示，7月以來，多家機構調升今年台灣GDP年增率預估，景氣復甦持續，成為台股後市表現的主要支柱。

統一投信表示，時序進入下半年，目前有6家機構更新對台灣今年經濟成長預期，從3.5%~4.2%不等。其中有5家看好台灣受惠AI商機，上修今年GDP年增率預估。以星展集團調整幅度最大，將預估值從原先的3.5%，上調0.7個百分點至4.2%，也是對台灣經濟前景最樂觀的機構，其餘4家機構的上修幅度也有0.43至0.6個百分點。唯一下修台灣今年GDP年增率預估的為主計處，但即便下調0.3個百分點至3.91%，台灣今年經濟預計仍相對穩健。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台股短線受籌碼面及消息面影響，震盪幅度加大，但基本面沒有太大改變。目前台灣全產業進入景氣復甦階段，今明兩年台股企業獲利仍有望出現雙位數成長。加上聯準會將進入降息循環，有利景氣進一步回升，使台股中長線仍不看淡。

產業方面，陳釧瑤看好AI供應鏈、AI PC、AI NB、AI手機相關受惠股、Apple新品規格升級受惠股、彩色電子書、電子紙相關受惠廠商。雖然輝達NVIDIA）新晶片延後出貨，但對供應鏈營運面的影響，只是相關的營收遞延，而非就此消失，以趨勢來說，AI發展無法阻擋。近期雲端服務巨頭財報也顯示，各大廠持續加大對AI的投資，代表AI仍是當前科技發展主軸，使相關類股具備高成長潛力。

AI Apple GDP NVIDIA 台股 景氣 聯準會 輝達 降息

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