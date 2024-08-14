ESG怎麼做會最有感？揭曉台灣上市、上櫃公司永續排行榜Top 5

為求生存與轉型 企業更願意投入並溝通ESG作為

過去人們對企業表現的評價，常常源自財務報表的數據，而近年來無論是投資人或是消費者，則是把更多的關注轉向ESG，用以評估企業在環境、社會和公司治理的整體表現與風險控管。

因此，有愈來愈多的企業願意主動揭露自身在永續方面的努力，如企業的碳排放與能源配置、員工關係與供應鏈管理、董事會結構與財務透明度等，透過不同議題的精準溝通，希望藉此提高投資者對企業永續經營的信心，同時讓消費者對公司品牌留下良好印象，進而影響認同度與消費偏好。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，「永續溫度計」首度公布市值前20大上市櫃公司口碑排行榜，以好評影響力為主要排名指標，網路聲量為參考指標，讓我們一起來看看，哪些公司榮登好評影響力的前五名。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

上市No.1 台積電

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

被譽為護國神山的台積電，多年來持續深耕ESG五大方向，包括綠色製造、打造多元包容職場、建立責任供應鏈、培育人才、關懷弱勢，更透過舉辦內部ESG Award競賽，提升全員參與感與永續素質。在上市公司永續好評影響力排行榜中，以7.581榮獲冠軍，好評高點是在6月5日副總統蕭美琴致詞時提到，護國神山台積電的半導體產業，致力和減碳相關的資通訊應用技術結合，在具體作法上，台積電除積極推動綠色低碳供應鏈，也首次開發供應商環境資訊數位平台。

根據統計，台積電2023年的再生能源使用比例已達11.2%，預計2040年將達至100%。而且新版ESG網站自1月上線以來，已降低9%能源消耗、28%碳排放，同時提升身心障礙者的資訊近用。日前台積電更首次發佈《人權報告》、《永續影響力評價報告》，同時結合氣候相關財務揭露（TCFD）與自然相關財務揭露（TNFD）編製《氣候暨自然報告》，並持續更新《聯合國永續發展目標行動報告》、《重大性分析報告》，透過多元的主題式報告擴大揭露ESG資訊，體現永續共好價值。有網友表示，「非常感謝台積電」、「謝謝您們付出」。

上市No.2 中華電信

秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，中華電信訂定環境永續短、中、長期目標，落實淨零排放、節能減碳、廢物、水資源管理等行動方案，同時透過永續供應鏈的稽核與評鑑，要求並予鼓勵供應商攜手共構低碳價值網絡。今年不僅將高階經理人變動薪酬與ESG績效的連動比例提高至25%，更於年報揭露個別董事薪酬，以因應國際趨勢與利害關係人的資訊需求。

中華電信ESG表現傑出，屢獲國內外評比肯定。除了續獲2024年標普全球ESG分數前5%的殊榮，在上市公司永續好評影響力排行榜中，以6.269榮獲第二名，好評高點在3月19日參加2024智慧城市，展示了涵蓋智慧交通、智慧製造、智慧文化、智慧城市與海外輸出等領域的創新成果。近日中華電信在《TIME》時代雜誌公布2024全球500大永續企業評選中，更是從5200家企業脫穎而出，獲選為TOP 2%永續企業，是亞太地區電信業的第一名。有網友表示，「永續發展讚」。

上市No.3 日月光投控

日月光從2012年起，便從節能與能源轉型雙管齊下，佈局智慧廠房、智慧電網等多項專案，持續優化綠色產品管理系統，導入循環經濟的營運模式。源於「低碳使命、循環再生、社會共融與價值共創」的四大永續策略，日月光打造出全台唯四的燈塔工廠，更擁有全球第一座鑽石等級的低碳封測廠房。

2023年日月光整體成績榮登「道瓊永續指數」（DJSI）第一名，更是全球半導體及半導體設備產業及台灣所有產業別中，第一家連續8年獲得最高分的企業。在上市公司永續好評影響力排行榜上，日月光以6.240榮獲第三名，好評高點是3月21日，日月光參加智慧城市展，展示最新的創新科技及解決方案，聚焦智慧建廠、智慧節電、智慧水務、廢棄循環網絡四大領域。另外，日月光高雄廠與供應鏈友好夥伴成立「低碳供應聯盟」，以盼深化互惠互助夥伴關係，共同展現產業減碳行動力。同時，積極採購再生能源，致力實踐企業減碳，但有網友表示，「民間企業需要收購大量的綠能，來規避高昂的稅率」。

上市No.4 鴻海

自2007年以來，鴻海陸續推動GFC盤查與減碳專案，建立供應商GHG管理平台與節能減碳政策，制定綠色工廠建設評定專項行動計畫，並於2023年通過國際組織SBTi的目標驗證，顯示鴻海在應對氣候變化的承諾和努力獲得國際社會的認可。鴻海以6.213榮獲上市公司永續好評影響力第四名，好評高點出現在4月17日，當天鴻海董事長劉揚偉宣布，4月開始實施執行長輪值制，以培養高階接班人才，也讓董事長和總經理的任務明確分工，符合公司治理原則。

鴻海已完成跨集團各法人的ESG第三方稽核，盤點各廠區風險係數並著手改善，同時也舉辦了第一屆永續獎競賽，邀集全球205個廠區共襄盛舉，讓參與者與利害關係人更了解集團各單位在ESG方面的作為。此外，更發佈了《供應商責任報告書》，這不僅是鴻海的第一次，也是台灣企業界首次對供應商進行調查並公開報告，並於公司50歲生日宣布響應RE100倡議，承諾於2040年全球廠區將100%使用綠電，有網友表示，「大部分廠區都在國外」、「鴻海加油」。

上市No.5 台達電

台達電率產業之先投入綠能相關領域， 2015 年加入全球非營利組織 We Mean Business 倡議，共同推動氣候變遷方面的商業行動和政策目標，提高將全球暖化限制在1.5°C的可能性；還在2021 年加入 RE100氣候倡議行動，承諾 2030 年達成 100％使用再生電力及碳中和，希望帶動更多公司投入永續發展。在上市公司永續好評影響力排行榜中，台達以5.888榮獲第五名，好評高點在3月12日，氣象署攜手海科館簽署MOU，報導提及2019年與台達電文教基金會等單位共同進行「氣候服務提升建築節能效率：GreenBIM計畫」，運用氣象資訊控管環境溫度，降低用電量，有效減少碳排。

此外，台達電2020年起和海科館、民間團體合作，投入東北角珊瑚復育工作，將台達工業及樓宇自動化的方案導入珊瑚復育基地，為珊瑚量身打造適宜生長環境，已成功復育一千餘株珊瑚，並打造「潮境珊瑚保種中心」，守護海洋生物多樣性，相關行動獲得不少網友正面討論，「很棒的計畫」、「支持」，贏得2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」科技、電子及工業類別領航創新獎。

上櫃No.1 寶雅

寶雅致力落實多項環境、社會與公司治理等永續行動，為企業永續發展奠定根基。在公司治理方面，除於2023年增設一席獨立董事席次（董事席次共8人，含獨董4人），並榮獲第十屆公司治理評鑑排名前5%的企業獎項肯定。寶雅的永續好評影響力是7.487，奪得上櫃公司冠軍，它好評高點出現在6月8日世界海洋日，PSK推出海洋友善物理性防曬乳，於寶雅專區販售，拉抬網友對寶雅的好感。此外，今年寶雅更與澎湖縣政府等當地單位，共同制定復育珊瑚礁計劃，在澎湖當地打造復育珊瑚園區－－太極意象園區，為守護海洋盡一份心力！有網友表示，「一起海洋友善」、「一起愛海洋種珊瑚」。

寶雅亦與合作銀行約定，若平均單店碳排量、平均單店用水度數等績效達到約定條件，銀行將主動調降貸款利率，以實質的優惠獎勵與寶雅一同提升競爭力。在2023年，寶雅首次針對環境、經濟及社會等三大面向，設計「供應商永續自評表」，用以調查供應商落實ESG的情形，以期打造共好的永續供應鏈。

上櫃No.2 世界先進

世界先進秉持成長與永續並重的信念，將ESG精神融入日常營運，追求極大化能源與資源使用效率。為因應國際趨勢，世界先進修訂《永續發展實務守則》作為執行ESG業務方針，更陸續將ESG納入董事與高階主管的績效評估指標，並於2021至2023年連續3年入選道瓊永續指數成分股。

此外，世界先進於2022年加入全球再生能源倡議組織（RE100），成為全台半導體產業中首家承諾於2040年達到RE100目標的企業。在永續好評影響力上櫃排行榜中，世界先進以7.120獲得第二名，好評高點出現在6月5日，它和恩智浦半導體將成立合資公司以興建及營運12吋晶圓廠。 世界先進董事長方略表示，「秉持永續經營理念，此座晶圓廠將採用新加坡綠建築標章標準興建，並落實嚴謹的綠色製造措施。」對此，有網友表示，「加油」、「讚」。

上櫃No.3 信驊

信驊藉由核心技術強化綠色節能研發，聚焦永續科技人才在台灣， 2022年明訂DEI政策於員工工作守則，舉辦永續人才工作坊，員工參與投入培育女性科技人才議題；並通過ISO組織型溫室氣體查證，響應CDP國際減碳計畫、RBA負責任商業聯盟國際倡議或評級。

在永續好評影響力上櫃公司排行榜中，信驊以6.955獲得第三名，好評高點出現在5月2日，對於信驊進駐高雄，高雄市長陳其邁發文表示，「我們在產學合作的部分也會加大力道，來促進高雄整體產業發展，培育產業所需的半導體、AI及永續領域的人才育成」，有網友表示，「謝謝信驊科技投資高雄，越來越狀大科技」。

上櫃No.4 環球晶

環球晶作為全球第三大半導體晶圓製造商，於2021年率先承諾在其全球營運據點實現2050年100%使用再生能源，並於2022年加入RE100（百分百再生能源）倡議。此外，台積電與環球晶合作，研究無漿料切割技術應用於晶圓切割製程，利用鑲嵌鑽石的鋼線搭配水進行切割，取代碳化矽漿料的使用，每年總計可減少碳化矽漿料用量約 6千公斤、減碳 294 公噸，實踐綠色製造與責任供應鏈雙重使命。

在永續好評影響力上櫃公司排行榜中，環球晶以6.918獲得第四名，好評高點出現在3月22日，為實踐 RE100目標，不僅丹麥子公司預計將於2024年下半年，成為首座使用自發自用100%綠電的半導體長晶工廠，義大利子公司新擴建12吋生產線，也預計在2025年量產階段使用100%綠電。丹麥廠透過興建裝置容量達10.2MW的太陽能電廠，估計每年發電度數可達950萬度電，樹立環球晶綠色製造重大里程碑。有網友表示，「環球晶再生能源是首屈一指的」。

上櫃No.5 穩懋

穩懋自2020年度起參與TCSA永續報告書評選，2023年獲得「永續報告金獎」。穩懋承諾於2050年達到淨零排碳，2021年即成立「節能減碳專案小組」啟動淨零排碳規劃，全力推動溫室氣體及能源減量，以實踐淨零排碳目標；於2022年CDP碳揭露獲得氣候變遷「領導等級」，和參與國家最高環保榮譽獎項的「國家企業環保獎」，首次參選即獲得銅級獎的肯定。

在永續好評影響力上櫃排行榜中，穩懋以6.731獲得第五名，好評高點出現在7月11日，基北北桃「我的減碳存摺」全民運動中，桃園市長張善政頒獎表揚華亞科技園區4到6月累計最多減碳量前5名的企業，其中穩懋因在各廠區規畫自行車停車區、電動機車專屬車位，更提供交通車接駁服務，鼓勵同仁利用大眾運具通勤，榮獲減碳楷模企業獎項。有網友表示，「超棒」、「讚」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2024年7月31日，為期7個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1,500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，使用斷字切詞（Word Segmentation）、語意分析（Semantic Analysis）、即時情緒分析（Real-Time Sentiment Analysis）等技術，汲取網路上相關討論文章，將文章分為正面、負面、中立三種情緒，計算網路聲量。其中「好評影響力」的分數是綜合聲量與好感度數據加權計算，使其能同時反映「好評」與「聲量影響力」複數概念。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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